Phantom Thread, ufficializzato il titolo del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Di Federico Boni venerdì 13 ottobre 2017

Daniel Day-Lewis stilista nella Londra anni '50 nel nuovo film di Daniel Day-Lewis.

Paul Thomas Anderson, riprese iniziate per il nuovo film con Daniel Day-Lewis Sarà ambientato nel mondo della moda londinese degli anni '50 il nuovo film di Paul Thomas Anderson. E' uno dei film più attesi e 'misteriosi' di questo 2017, perché annunciato in sala tra poco più di due mesi eppure ancora senza titolo ufficiale. Fino ad oggi. Dopo mesi di rumor la Focus Features e l'Annapurna Pictures hanno infatti svelato il titolo della nuova fatica di Paul Thomas Anderson, trainata dal 3 volte premio Oscar Daniel Day-Lewis qui al suo ultimo film ufficiale: Phantom Thread.

Una pellicola ambientata nel mondo della moda della Londra anni '50, centrata sulla vita di uno stilista che avrà gli abiti di Day-Lewis, già diretto e portato all'Oscar da Anderson con Il Petroliere. A completare il cast Lesley Manville (Maleficent), Camilla Rutherford (The Darjeeling Limited) e Vicky Krieps (The Most Wanted Man).

Scritto da Paul Thomas Anderson e prodotto da Megan Ellison e JoAnne Sellar, Phantom Thread è uno dei titoli più attesi in prospettiva Oscar 2018, a causa anche dell'addio alle scene già annunciato dal suo protagonista assoluto.

Fonte: Comingsoon.net