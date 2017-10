Halloween: John Carpenter scriverà la colonna sonora del reboot, è ufficiale

Di Pietro Ferraro sabato 14 ottobre 2017

John Carpenter ha confermato che musicherà il nuovo Halloween.

Sembra che non riusciremo a vedere un nuovo film di Venerdì 13 sul grande schermo, ma il più grande rivale di Jason, Michael Myers, tornerà sul grande schermo l'anno prossimo. John Carpenter, l'uomo che ha diretto l'originale Halloween e inaugurato il moderno "slasher" è a bordo come produttore esecutivo. Quindi, anche se non dirigerà, Carpenter sarà pienamente coinvolto nel progetto. Ora abbiamo la conferma che il regista ha firmato anche per scrivere la colonna sonora del nuovo Halloween.

La leggenda horror ha sempre scritto le colonne sonore dei suoi film tra cui l'iconico tema musicale dell'Halloween originale. Carpenter non scrive una colonna sonora di un film di Halloween da Halloween III - Il signore della notte, unico capitolo a non aver avuto Michael Myers protagonista, ma in una recente intervista con Billboard il regista ha rivelato di essere stato persuaso a scrivere la musica per il prossimo film di Halloween.

Sono produttore esecutivo e a quanto pare ho siglato un accordo per scrivere la musica.

John Carpenter ha detto in precedenza che stava pensando di tornare a musicare questo Halloween, ma non l'aveva confermato. A quanto pare Blumhouse, che sta producendo il sequel/reboot insieme al regista David Gordon Green (Strafumati), ha convinto in qualche modo Carpenter ad impegnarsi in tal senso. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova colonna sonora? Carpenter non lo sa ancora, ma ha alcune idee.

Ci sono molte opzioni, mi consulterò con il regista per vedere che cosa ne pensa, potrei creare una nuova partitura, potremmo aggiornare la vecchia partitura e ampliarla, o potremmo combinare queste due cose. Bisognerà vedere il film per sapere di cosa necessita.

Questo nuovo film non ha solo l'uomo che ha creato Halloween come produttore esecutivo e compositore, ma vedrà anche Jamie Lee Curtis tornare nei panni di Laurie Strode per la prima volta dalla sua morte in Halloween - La Resurrezione. A questo punto, è stato confermato che questo reboot ignorerà ogni sequel di Halloween diventando una una sorta di sequel diretto del film originale di John Carpenter, ciò vuol dire che questo film avrà la possibilità di cancellare molte cose che sono andate storte dal secondo capitolo in poi.

David Gordon Green ha scritto la sceneggiatura per il reboot di Halloween con Danny McBride (Facciamola finita), che è conosciuto soprattutto per aver scritto e interpretato commedie. Green e McBride potrebbero sembrare una strana accoppiata per un horror, ma Carpenter ha elogiato il loro approccio a questo nuovo film e conoscendo la schiettezza del regista non ci sembra cosa da poco. Il film debutterà nei cinema il 19 ottobre 2018 giusto in tempo per Halloween. Ricordiamo che Trent Reznor e Atticus Ross hanno recentemente pubblicato la loro rivisitazione dell'iconico tema dell'Halloween originale, la potete ascoltare nel video a seguire.