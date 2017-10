IT: Pennywise divorava un bambino in una scena eliminata

Di Pietro Ferraro lunedì 16 ottobre 2017

In una scena eliminata dall'imminente horror "IT" il nuovo Pennywise di Bill Skarsgard divorava un bambino.

L'imminente horror IT includeva una scena considerata troppo disturbante per mostrarla sul grande schermo, e non è la scena di sesso tra adolescenti inclusa nel libro. Il film è attualmente diventato il più alto incasso horror di sempre e il più alto incasso di un film di Stephen King. Se ciò non fosse sufficiente, probabilmente sarebbe stato un contendente anche per la scena più inquietante in un film horror, se avesse mantenuto la scena originale in cui veniva mostrato il clown Pennywise intento a pasteggiare con un bambino, prima della sua trasformazione nel nefasto clown che tutti conosciamo.

It: recensione in anteprima Il primo capitolo dell'horror più atteso dell'anno sta per arrivare in sala: leggi la recensione della prima parte di It di Andy Muschietti.

Prima che l'adattamento di Andres Muschietti approdasse sul grande schermo diventando un successo globale, l'attore che interpreta Pennywise, Bill Skarsgard, aveva parlato di una scena che era stata tagliata dal film definendola davvero raccappricciante. Skarsgard ha detto che la scena era un flashback ambientato nel 1600 prima che Pennywise diventasse Pennywise.

La scena è davvero raccapricciante e non sono il clown, ero molto più simile a me stesso e ciò ha reso tutto ancor più inquietante. E' una sorta di retroscena per quello che è IT e da dove proviene Pennywise.

Bill Skarsgard non era sceso nei dettagli su ciò che aveva reso la scena così inquietante, ma ora parte della sceneggiatura di "IT" trapelata online ha svelato questa scena.

È importante notare che questa scena potrebbe benissimo finire in "IT Parte 2", quindi a seguire potreste incorrere in potenziali SPOILER.

Non è chiaro come la sceneggiatura sia diventata disponibile, ma è ufficiale. La scena di cui sopra può essere letta nella sua interezza su Reddit e come Bill Skarsgard ha detto è oltremodo raccapricciante.

La scena avrebbe mostrato Pennywise prima che diventasse il clown, senza trucco, come ha riferito Bill Skarsgard, ma quello che rende la scena così forte è che Pennywise avrebbe dovuto divorare un bambino.

Lo stralcio di sceneggiatura descrive una scena ambientata nel 1637. Siamo nella casa di una donna di nome Abigail, la vediamo entrare in casa come una furia sbattendo la porta dietro di se come se "dovesse tenere fuori Satana". Lei stringe forte il suo bambino al seno. S'inginocchia davanti alle brace morenti nel focolare, ci soffia sopra, ma il fuoco non prende vigore. Il suo bambino comincia a far chiasso, Abigail è terrorizzata e cerca di calmarlo ("Zitto ti prego...shhhh"). Lei si immobilizza di colpo.

Si rende conto che il fascio di luce della piccola candela che illumina fiocamente la stanza sembra passare lentamente su di lei. Come se una forza innaturale abbia provocato la sua rotazione intorno alla stanza, come un piccolo primitivo proiettore. Ascolta qualcosa che sta strisciando tra le ombre grigie del pozzo. Scorge nella penombra una silhouette nera senza un forma distinta, ma in movimento, come se qualcosa nella semioscurità cercasse di decidere quale forma assumere.

ABIGAIL: Per favore diavolo...lasciaci in pace... La forma si sposta di nuovo. Un fascio di luce la illumina rivelando PENNYWISE, nudo, snello ma robusto, dalla carnagione pallida e semitrasparente, un'immagine semi informe, grottesca imitazione di un essere umano, apre la sua bocca piena di zanne da cui colano gocce di saliva. Si muove in senso orario intorno alla stanza, e ogni volta che la luce lo colpisce, il suo volto è diverso. Un uomo. Una donna. Una bestia. Un mostro.

PENNYWISE: Ti stai sbagliando donna. Nessun diavolo, io sono il divoratore di mondi." La sua voce è gutturale, innaturale. ABIGAIL: Ma mio figlio, non mio figlio ...è innocente...

PENNYWISE: Questo lo dici tu. Il bambino URLA. Pennywise sorride. PENNYWISE (CONTINUA): Bellissima paura...ABIGAIL: Ti prego, prendi me. Abigail si tira indietro. PENNYWISE: Lo farò e poi prenderò lui, tuo marito e il resto dei tuoi figli e quando tutti voi sarete marciti sottoterra allora prenderò le loro ossa e le spolperò finché non ci sarà più traccia di carne. E poi tirerò fuori le tue ossa e consumerò la tua anima, finché non resteranno altro che erbacce! Oppure potresti guardare da un'altra parte e non interferire. Io prenderò solo lui...e tu e i tuoi altri figli che non mi interessano vivrete. Mi ringrazierai per questo. Abigail mette giù il suo bambino.

Abigal tentenna, non vuole lasciare andare il suo bambino. Dietro di lei, la porta si apre. Un ragazzino di 6 anni entra nella stanza: "Mamma?" ABIGAIL: NO! VATTENE SUBITO! Spaventato da sua madre, il ragazzino corre via. Abigail torna a Pennywise. Bacia il suo bambino e lo mette giù. Lui piange. ABIGAIL: Mi dispiace, mi dispiace tanto...

Abigail si allontana dal bambino e si gira verso il fuoco. Pennywise striscia verso il bambino e inizia a banchettare. Un grido acuto arriva dal bambino mentre sentiamo Pennywise sgranocchiare. Abigail continua a fissare il fuoco tremolante con l'espressione sul suo volto che cambia. Paura. Rifiuto. Dolore. Accettazione. E poi niente. Solo uno sguardo vitreo. Come se niente di tanto orripilante sia appena accaduto alle sue spalle.

E' possibile che Andres Muschietti abbia girato e tagliato dal montaggio finale questa scena, dal momento che sappiamo che una scena ambientata nel 1600 è stata effettivamente girata dal regista, non è da escludere che potremo vederla o nella seconda parte in arrivo il 6 settembre 2019 o come scena bonus di un'eventuale versione "Unrated".