Beetlejuice 2: il sequel riparte con un nuovo sceneggiatore

Di Pietro Ferraro sabato 14 ottobre 2017

Il sequel "Beetlejuice 2" sembra aver trovato nuova vita e un nuovo sceneggiatore.

Il sequel Beetlejuice 2 è in sviluppo da anni con diverse battute di arresto e dichiarazioni contrastanti dai diretti interessati. Ora Warner Bros. ci riprova con un nuovo sceneggiatore, Mike Vukadinovich, che scriverà una nuova versione della sceneggiatura di Beetlejuice 2. A seconda di come andrà, potremmo rivedere Tim Burton e Michael Keaton tornare per il sequel, ma per il momento siamo ancora in alto mare, anche se la buona notizia è che il film è ancora ufficialmente in sviluppo.

Beetlejuice 2: Tim Burton frena sul sequel Il regista Tim Burton fa marcia indietro e afferma che per "Beetlejuice 2" non c'è nulla di confermato.

La notizia arriva via Deadline che però ci tiene a precisare che se anche Warner Bros. sta lavorando ad un nuova sceneggiatura di Beetlejuice 2, ciò non significa che il film vedrà la luce. L'aggiornamento riporta che Tim Burton, che ha diretto il film originale e Michael Keaton, che ha interpretato il personaggio Beetlejuice, non hanno ancora firmato ufficialmente un accordo per tornare. Anche se entrambi hanno espresso interesse in tal senso. Proprio l'anno scorso Burton ha detto che avrebbe voluto fare Beetlejuice 2, ma solo a determinate condizioni.

E' qualcosa che mi piacerebbe davvero fare nelle giuste circostanze, ma è uno di quei film in cui tutto deve essere giusto. Non è un un film che necessita di un sequel ad ogni costo, non è la trilogia Beetlejuice. Quindi è qualcosa che si può fare se gli elementi sono giusti, perché io amo il personaggio e Michael è incredibile in quel ruolo, quindi vedremo come evolve la cosa, ma non c'è ancora nulla di concreto.

Beetlejuice 2: Michael Keaton ha seri dubbi che il film si farà Michael Keaton pensa che ormai un sequel di "Beetlejuice" possa considerarsi un'occasione persa

Beetlejuice è uscito nel 1988 riscuotendo consensi e incassando 73 milioni di dollari in tutto il mondo. Oltre a Burton e a Keaton, anche Winona Ryder e Geena Davis hanno espresso interesse a tornare per un sequel, quindi è comprensibile che Warner Bros. faccia un tentativo, ma come molti progetti di questo tenore, vedi Goonies 2, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.

La prima volta che si è sentito parlare di un potenziale sequel di Beetlejuice è stato a metà degli anni '90, all'epoca Warner Bros ha cercato di realizzare Beetlejuice 2, ma senza successo. Sempre in quel periodo Kevin Smith stava preparando un sequel intitolato Beetlejuice Goes Hawaiian, che però non andò in porto. Così la storia da allora è passata attraverso parecchie revisioni. L'ultima volta che ne abbiamo sentito parlare Seth Grahame-Smith e David Katzenberg avevano scritto una bozza che sembrava promettente, ma non se ne è saputo più nulla. Deadline riporta che i due sarebbero ancora produttori per questa versione di Beetlejuice 2, ma che la loro sceneggiatura sarebbe stata perlomeno rielaborata.

Mike Vukadinovich non è ancora un nome famoso, ma ha in cantiere diversi progetti di alto profilo. Ha scritto Toad's Wild Ride per Disney e il suo film Rememory ha debuttato al Sundance all'inizio di quest'anno ed è stato acquistato da Lionsgate. Secondo Deadline, Tim Burton e Michael Keaton che attualmente stanno collaborando per il live-action Dumbo, sono intrigati dalla prospettiva di un sequel di Beetlejuice e vogliono farlo. Chi può dirlo? Se Vukadinovich riuscisse a proporre una sceneggiatura appetibile, il sequel tanto atteso potrebbe finalmente vedere la luce.