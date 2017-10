Halloween Horror Nights 2017: trailer e video dell'attrazione "The Horrors of Blumhouse"

Di Pietro Ferraro sabato 14 ottobre 2017

Sinister, La notte del giudizio, Insidious 4 e Auguri per la tua morte prodotti da Blumhouse protagonisti dell'evento "Halloween Horror Nights 2017".

Jason Blum, uno dei produttori più prolifici di film horror contemporanei, porta i suoi film più popolari nel labirinto "The Horrors of Blumhouse" all'evento Halloween Horror Nights 2017 presso Universal Studios Hollywood e Universal Orlando Resort.

Il labirinto "The Horrors of Blumhouse" è basato sui franchise La notte del giudizio, Sinister e Insidious, così come sull'imminente thriller-horror Auguri per la tua morte nei cinema italiani dal 9 novembre.

Nel labirinto de La notte del giudizio (The Purge) i visitatori cercheranno di sopravvivere alla nottata immersi nel perverso mondo del film, dove ogni crimine, anche il più efferato, è dichiarato legale come parte dello "Sfogo" annuale di 12 ore decretato dal governo. In quello che può essere descritto come un trailer dal vivo del thriller Auguri per la tua morte (Happy Death Day) i visitatori sperimenteranno uno scenario deja-vu in quanto costretti a rivivere l'ultimo giorno della loro vita nel tentativo di fuggire da un killer mascherato. L'ultimo incubo si svelerà in Sinister, dove i visitatori incontreranno un'antica divinità pagana che è determinata a bloccarli tra le ombre del sordido mondo dei morti...per l'eternità.

Il commento di John Murdy, Direttore Creativo di Universal Studios Hollywood e Produttore Esecutivo di Halloween Horror Nights.

È un privilegio collaborare con Jason Blum e la sua squadra di Blumhouse Productions per creare "The Horrors of Blumhouse". Il modo deciso e inventivo in cui interpreta le tematiche che affliggono la società di oggi nei suoi film, ci fornisce una pletora di contenuti per creare accattivanti e straordinarie esperienze horror per i nostri visitatori.

Entrando nel labirinto "The Horrors of Blumhouse" di Universal Orlando Resort i visitatori cercheranno di sopravvivere ad un mix dei tre franchise horror più spaventosi di Blumhouse. In primo luogo i visitatori dovranno affrontare l'orrore di diventare protagonisti del prossimo filmato casalingo con omicidio del minaccioso demone Bughuul, dal famigerato franchise Sinister. Poi correranno per la loro vita per sfuggire alla banda di intrusi sanguinari dalla prima puntata della saga La notte del giudizio. Infine i visitatori saranno impegnati nel leggendario "Altrove" della serie Insidious dove si ritroveranno faccia a faccia con il terrificante demone del "Capitolo 1" e saranno testimoni dell'infestazione paranormale che ha vissuto la Dr. Elise Rainier nella sua infanzia, che verrà narrata nel sequel Insidious: L'ultima chiave nei cinema italiani dal 18 gennaio 2018.

Il commento del produttore Jason Blum di Blumhouse Production.