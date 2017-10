L'Uomo di Neve: la colonna sonora del thriller di Tomas Alfredson

Di Pietro Ferraro sabato 14 ottobre 2017

L'Uomo di Neve ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del thriller di Tomas Alfredson.

Il thriller L'uomo di neve diretto da Tomas Alfredson, interpretato da Michael Fassbender e basato sul libro di Jo Nesbo ha debuttato nei cinema italiani.

L'uomo di neve: recensione del film con Michael Fassbender Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg e Chloë Sevigny protagonisti del thriller diretto da Tomas Alfredson, da un romanzo di Jo Nesbø. Leggete la nostra recensione de L'uomo di neve

In un panorama glaciale come il suo terreno di caccia, un sociopatico che si autodefinisce "The Snowman Killer" ha puntato l'unica persona a cui vuole mostrare il suo metodico gioco perverso e criminale: il detective Harry Hole (Michael Fassbender) investigatore capo di una squadra speciale anticrimine. Temendo di trovarsi di fronte ad un serial killer inafferrabile che da tempo si pensava morto, il detective ingaggia la brillante recluta Katrine Bratt (Rebecca Ferguson), per aiutarlo a collegare alcuni casi irrisolti risalenti a molto tempo addietro, con i più recenti e brutali. Se va tutto bene, faranno uscire allo scoperto lo psicopatico che li sta osservando da chissà quanto tempo. Se falliscono, un male impensabile colpirà ancora una volta con l’avvento della successiva nevicata.

Le musiche originali del film sono state affidate al compositore statunitense Marco Beltrami che si è fatto un nome componendo partiture per film thriller e horror tra cui il franchise Scream, il primo Resident Evil e i remake Omen - Il presagio, La cosa e Carrie. Tra gli altri crediti di Beltrami ricordiamo musiche per Quel treno per Yuma e The Hurt Locker che gli sono valse due candidature all'Oscar. Più di recente Beltrami ha musicato il remake Ben-Hur e l'acclamato Logan - The Wolverine.

TRACK LISTINGS:

1. Main Titles

2. Building a Snowman

3. Down the Harry Hole

4. Rafto Investigates

5. Snow Stalking

6. Studying Source

7. Bumming a Ride

8. Rafto on the Case

9. Dr. Red Herring

10. Bridge to Chicken

11. Sylvia's Death

12. Harry Leaves for Bergen

13. Arriving in Bergen

14. Raftos Visiter

15. Finding Vetlesen

16. Searching for Katrine

17. Lady Vengeance

18. Finding Katrine

19. Car Chase

20. In Search of

21. After Shock

22. Ice Wide Shut

23. Barn Find

24. The Hole Family

25. Carillon My Wayward Son

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.