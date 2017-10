George Romero riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Di Pietro Ferraro sabato 14 ottobre 2017

Il regista della Saga dei Morti Viventi riceverà di una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame.

La leggenda horror George Romero sta finalmente per ricevere la sua strameritata stella sulla Hollywood Walk of Fame. Purtroppo George Romero è scomparso all'età di 77 anni lo scorso luglio, perciò non potrà godere di questa onorificenza, ma l'importante è che giustizia sia fatta. L'uomo che con La notte dei morti viventi ha inventato il genere zombie come lo conosciamo avrà finalmente ciò che gli spetta.

E' morto George Romero - Il ricordo di Blogo Blogo ricorda il leggendario regista del cult "La notte dei morti viventi" scomparso a 77 anni.

L'annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale di Hollywood Walk of Fame, con la cerimonia prevista per il prossimo 25 ottobre. Poco dopo la sua morte, i fan hanno candidato George A. Romero per ottenere finalmente la sua stella, con alcuni che hanno anche iniziato una raccolta fondi per finanziare l'iniziativa. Una "stella" costa denaro e i fan hanno pensato che un supporto finanziario alla candidatura avrebbe aiutato Romero ad ottenere la sua stella. Fortunatamente l'organizzazione non ha avuto bisogno di finanziamenti extra.

Le parole di Ana Martinez produttore di Hollywood Walk of Fame.

Il fatto che i fan hanno nominato il signor Romero per una stella sulla Hollywood Walk of Fame la dice lunga su quanto sia amato per il suo lavoro nel genere dei film horror e per essere la persona che era. Fortunatamente prima della sua scomparsa ha saputo che era stato selezionato per una stella, e siamo tristi che non sarà qui con noi per la sua giornata speciale.

George Romero: il tributo del mondo horror Il modo horror piange e saluta il maestro Romero creatore della saga dei "Morti Viventi".

George A. Romero sta per diventare l'icona di Hollywood numero 2.621 ad ottenere una stella sulla "Walk of Fame". È difficile pensare a qualcuno nel mondo horror che lo meritasse più di lui. "La notte dei morti viventi" non è solo il film che ha portato gli zombie al cinema come li conosciamo oggi, ma è stato anche un grande successo e un punto di riferimento per il mondo delle produzioni indipendenti cinematografiche in generale. Romero ha realizzato anche un sacco di altri film influenti nel corso della sua lunga carriera, come La città verrà distrutta all'alba, Zombi, Il giorno degli zombi e Creepshow, solo per citarne alcuni, ma il suo apporto al filone di film con "Morti viventi" gli ha fatto gudagnare il soprannome di "Padrino degli Zombie Movies".

Oltre alla cerimonia di Hollywood Walk of Fame, Prospect House Entertainment, Glendale Arts e Chris Roe Management, insieme alla famiglia e agli amici di George A. Romero, hanno collaborato per celebrare la vita iconografica del regista con l'omaggio commemorativo ufficiale "The George A. Romero Official Tribute and Memorial". L'evento si terrà la stessa giornata della cerimonia sulla Walk of Fame e includerà una proiezione di Creepshow.