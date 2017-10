Stasera in tv: "La promessa" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 15 ottobre 2017

Rai 3 stasera propone "Una promessa", film drammatico del 2013 diretto da Patrice Leconte e interpretato da Rebecca Hall, Alan Rickman, Richard Madden e Maggie Steed.





Cast e personaggi

Rebecca Hall: Lotte Hoffmeister

Alan Rickman: Karl Hoffmeister

Richard Madden: Friedrich Zeitz

Toby Murray: Otto Hoffmeister

Maggie Steed: Frau Hermann

Shannon Tarbet: Anna

Jean-Louis Sbille: Hans, il maggiordomo

Sarah Messens: Magda, la cameriera

Jonathan Sawdon: L'ingegnere

Caroline Donnelly: Signora del luna park

Peter Kern: Fotografo del luna park

Andrew McIlroy: Il pastore

Christelle Cornil: Impiegata all'Ufficio Postale

Gordon Wilson: Portinaio dell'albergo

Doppiatori originali

Valentina Mari: Lotte Hoffmeister

Simone D'Andrea: Friedrich Zeitz

Stefano De Sando: Karl Hoffmeister

Lorenzo D'Agata: Otto Hoffmeister

Benedetta Ponticelli: Anna

Monica Pariante: Frau Hermann

Antonio Paiola: Hans, il maggiordomo

Elisabetta Spinelli: Magda, la cameriera

Francesco Meoni: Il pastore

Mario Scarabelli: Portinaio dell'albergo

Cinzia Massironi: Impiegata all'Ufficio Postale

Stefano Starna: L'ingegnere

Dimitri Winter: Fotografo del luna park





Trama e recensione

Ambientata nella Germania dei primi decenni del secolo, la pellicola racconta la storia di un giovane di umili origini, interpretato da Richard Madden (Il Trono di Spade), che viene assunto come impiegato in un’acciaieria e promosso dal proprietario, Alan Rickman, a segretario personale. A causa dell’età avanzata dell’uomo, il giovane segretario si trasferisce a vivere nella sua casa. Lì incontra la moglie, una donna giovane, affascinante e riservata, interpretata dalla talentuosa Rebecca Hall. Nell’opprimente casa borghese, s'insinua presto un intrigo romantico tra la moglie e il giovane segretario, fatto di sguardi e silenzi. Ma durerà ben poco. Sarà, infatti, costretto a partire per il Messico per gestire le miniere del suo titolare e la reazione della donna rivelerà al giovane il sentimento che li unisce. Al momento della partenza, lei gli farà una promessa: al suo ritorno, dopo i due anni trascorsi in Messico, sarà sua. Separati dall’oceano, i due si scambiano lettere appassionate attendendo il giorno in cui potranno finalmente riunirsi. Purtroppo, alla vigilia del suo ritorno in Germania, scoppia la Prima Guerra Mondiale. Tutte le linee marittime fra l'Europa e il Sudamerica vengono sospese, come anche i servizi postali. Otto anni dopo, con milioni di morti e l'Europa in macerie, l'esule rientra in patria e dalla donna, che spera lo stia aspettando. L’amore e il desiderio saranno sopravvissuti all'inesorabile passare del tempo?

Una Promessa: recensione del film di Patrice Leconte Mèlo in costume e storia d'amore impossibile a cavallo tra le due guerre: leggi la recensione di Un Promesse, fuori concorso a Venezia 2013.





Curiosità



La storia si basa sul racconto Il viaggio nel passato (Reise in die Vergangenheit) di Stefan Zweig.



Il film è stato presentato in concorso al Toronto International Film Festival del 2013 e fuori concorso alla 70ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.



Il regista e sceneggiatore francese Patrice Leconte ha diretto anche L’insolito caso di Mr. Hire (1989) tratto da Simenon, Il marito della parrucchiera (1990), Ridicule (1996), La ragazza sul ponte, L’uomo del treno, Confidenze troppo intime (2004) e il film d'animazione La bottega dei suicidi (2012).



C’è qualcosa di folle nel dichiarare il proprio amore con la promessa di viverlo solo successivamente. Ho trovato molto commovente il fatto che questi personaggi provino un desiderio così forte senza poterlo esprimere. Patrice Leconte - regista





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore libanese Gabriel Yared premiato con un Oscar e un Golden Globe per la colonna sonora de Il paziente inglese.

premiato con un Oscar e un Golden Globe per la colonna sonora de Il paziente inglese.

Altri crediti di Yared includono musiche per Il talento di Mr. Ripley e Ritorno a Cold Mountain, partiture che gli sono valse due candidature all'oscar. Ha composto inoltre musiche per i film Le parole che non ti ho detto, La città degli angeli, Le vite degli altri, È solo la fine del mondo.



TRACK LISTINGS:

1. Iron and Fire

2. An Innocent Game

3. The Woman I Love

4. The Letters

5. My Promise

6. The Piece of the Puzzle

7. Death Soon

8. We Are at War

9. Lotte and Friedrich

10. At the Factory

11. Under the Spell

12. Journey Into the Past

13. Where Are You My Love?

14. In Each Other's Arms

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.