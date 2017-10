Halloween Horror Nights 2017: lo spot tv diretto da Eli Roth

Di Pietro Ferraro domenica 15 ottobre 2017

Eli Roth ha girato uno spot tv per promuovere l'evento Halloween Horror Nights 2017.

Quest'anno Eli Roth, acclamato regista di film horror come Hostel e Cabin Fever, ha fatto il suo debutto alla regia di uno spot pubblicitario con il nuovo spot tv di Halloween Horror Nights intitolato "The Mourning After", che vi proponiamo insieme ad un video "making of" che comprende il "director's cut" esteso dello spot tv e immagini del regista sul set.

Con la direzione creativa e la competenza cinematografica di Roth il filmato di 30 secondi diventa uno dei video più cinematografici mai pubblicati su Halloween Horror Nights. Lo spot "The Mourning After" segue un gruppo di amici mentre partecipano ad un inusuale festa in maschera di Halloween che prenderà una svolta terrificante. Gli spettatori vedranno una serie di riferimenti nascosti intrecciati in tutto lo spot che rendono omaggio ai film horror e ai labirinti horror dedicati alle serie tv che fanno parte delle attrazioni dell'Halloween Horror Nights 2017.

Questi includono la pluripremiata serie televisiva FX American Horror Story, il cult horror Shining di Stanley Kubrick e il nuovo capitolo della serie Saw che fruirà del labirinto SAW: The Game of Jigsaw. Roth è un fan di Halloween Horror Nights e ha precedentemente lavorato come consulente creativo per l'evento, incluso un labirinto ispirato al suo film Hostel. Roth ha detto che lo spot gli ha dato l'opportunità di coniugare il suo amore per i film horror con il modo in cui Halloween Horror Nights trasforma questi film in eventi dal vivo.