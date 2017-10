Venerdì 13: un fan-trailer chiede a gran voce il ritorno di Jason

Di Pietro Ferraro domenica 15 ottobre 2017

Un nuovo fan-trailer strizza l'occhio ad un ritorno di Jason Voorhees per un reboot di "Venerdì 13".

Abbiamo appena archiviato un venerdì 13 ottobre che per gli americani equivale al nostro venerdì 17, e nel frattempo si avvicina Halloween ed è stato recentemente confermato che Michael Myers tornerà nel 2018 con un sequel/reboot in cui è coinvolto John Carpenter come produttore esecutivo e compositore della colonna sonora. Purtroppo il ritorno sul grande schermo di un altro serial-killer iconico, Jason Voorhees della saga Venerdì 13, ha invece subito una battuta di arresto con l'icona horror con maschera da hockey e machete che è apparsa l'ultima volta nel 2009 nel reboot Venerdì 13 di Marcus Nispel uscito ne 2009 e stoncato da una critica piuttosto confusa, visto che il film era sin troppo fedele alla saga originale.

Venerdì 13: nuovi trailer del videogame ufficiale e foto del nuovo Jason 'infernale' Jason torna a mietere vittime in un videogame ufficiale di "Venerdì 13", a bordo Tom Savini e Kane Hodder.

In aiuto di chi come noi ancora spera di poter rivedere Jason in azione, il fan e regista Nick Merola ha pubblicato un impressionante fan-trailer di un film di Venerdì 13 che probabilmente tutti vorremmo vedere.

Jason Voorhees e i 12 film della saga Venerdì 13 hanno contrassegnato due decenni tra alti e bassi, ma quello che certa critica non capisce è che il cuore della saga è proprio quel ragazzone enorme con una maschera da hockey che semina terrore e uccide, all'insegna del "creativo", fastidiosi adolescenti e belle ragazze in riva ad un lago. Questo è esattamente quello che Nick Merola ricorda un po' a tutti con questo trailer fan-made per un fittizio nuovo film di Venerdì 13. Sulle note del romantico tema musicale di "Scandalo al sole" interpretato dai The Lettermen, seguiamo gruppo di ragazzi che approdano a Camp Crystal Lake per passare una bella giornata di ozio al sole. Poi arriva Jason che disturbato dagli invadenti ospiti indesiderati emerge dall'acqua, entra in modalità "omicidio di massa" e ricorda ad ognuno di loro che l'ozio uccide.

Venerdì il 13 è uno dei più lunghi franchise cinematografici di tutti i tempi e i fan hanno aspettato molto tempo il ritorno di Jason sul grande schermo. Lo scopo del trailer è quello di annunciare il ritorno di questa leggenda "slasher" e di far sapere che i fan non lo hanno dimenticato, Jason vive! Nick Merola

Il punto di forza di questo breve teaser trailer di Venerdì 13 è la brutale semplicità, quella che ha conquistato un'orda di fan pronti ad applaudire i coreografici omicidi di un'icona horror che ha segnato un'epoca. La parte finale è particolarmente azzeccata con Jason che uccide e trascina per una gamba la sua "Final Girl" con questo motivetto gioioso che rende la sequenza sempre più gradevolmente surreale.

Sono passati otto anni dal reboot Venerdì 13 e, nonostante un certo numero di tentativi, un sequel non è mai andato in porto. Il film cassato avrebbe mostrato Jason all'opera in un Camp Crystal Lake per la prima volta calato in uno scenario invernale, ma purtroppo ciò non accadrà. Il film è stato ufficialmente cancellato all'inizio di quest'anno, quindi non si sa quando potremmo effettivamente vedere un nuovo Venerdì 13, nel frattempo potremmo tornare a Camp Cristal Lake grazie ad un nuovo videogame ufficiale che vede coinvolti Sean S. Cunningham, regista del Venerdì 13 originale, e il mago degli effetti speciali Tom Savini.