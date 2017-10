Box Office Italia, Blade Runner 2049 batte l'Uomo di Neve

Di Federico Boni lunedì 16 ottobre 2017

Deludono tutte le new entry del weekend. Ne approfitta Blade Runner 2049.

Box Office Usa, Auguri per la tua morte batte Blade Runner 2049 Blade Runner 2049 crolla al box office Usa e Auguri per la tua morte fa sua la vetta. Weekend con il freno a mano tirato, quello appena andato in scena, tra partite di cartello e un caldo primaverile che ha probabilmente attratto gli italiani in altri luoghi che non fossero i cinema. Purtroppo. A confermare il primato di 7 giorni fa Blade Runner 2049, riuscito nell'impresa con appena 1.118.958 euro in 4 giorni e un totale arrivato ai 3.819.037 euro. Incassi deludenti anche in Italia, come nel resto del mondo, per il titolo Sony. Sconfitto al debutto l'Uomo di Neve della Universal, 2° con 900.001 euro e una media per sala di 2000 euro. La migliore della Top10.

Terza piazza con 2.597.357 euro totali per Emoji, seguito dal disastroso Lego Ninjago. 322 copie e appena 405.151 euro per il titolo Warner, mentre Nove lune e Mezza ha esordito in 5° posizione. 334 copie per la commedia diretta da Michela Andreozzi e solo 381.831 euro in 4 giorni, con una media per sala di 1.143 euro. Male, molto male. Poco sopra il milione totale è arrivato Ammore e Malavita dei Manetti, già in forte affanno, con Come ti ammazzo il Bodyguard a quota 949.820 euro e 40 sono i nuovi 20 con Reese Whiterspoon debuttante in ottava posizione con 247.738 euro. Chiusura di chart con i 176.714 euro dell'altro esordiente Il palazzo dei Vicerè e i 7.738.213 euro di Cars 3.

Weekend da paura il prossimo grazie all'arrivo del fenomeno IT, che dovrebbe rianimare un botteghino assai boccheggiante, affiancato da Brutti e cattivi, Nemesi, La Battaglia dei Sessi, l'acclamato Una donna Fantastica, Monster Family, Ritorno in Borgogna, Ibi, Veleni e Vita da giungla alla riscossa! - Il Film.