The Ritual: trailer, clip, foto e poster del film horror di David Bruckner

Di Pietro Ferraro lunedì 16 ottobre 2017

Disponibili trailer, foto, clip e poster di The Ritual, l'horror di David Bruckner che segue un gruppo di vecchi amici ex compagni d'università che dopo la morte di un loro amico s'imbarcano in un percorso escursionistico che li porterà attraverso una foresta sconvolgente e inquietante.





Quando quattro vecchi compagni d'università si affacciano sullo scenario selvaggio scandinavo del Circolo Artico, mirano a rinverdire i bei tempi andati e ad un breve fuga dai problemi della loro vita. Ma quando Luke, l'unico di loro ancora single che vive un'esistenza precaria, scopre di avere poco in comune con i suoi amici benestanti, la tensione nel gruppo aumenta. Nonostante la loro scarsa esperienza, il gruppo decide di imboccare una scorciatoia intesa a facilitare la loro escursione, ma quella scelta trasforma il viaggio in uno scenario da incubo che potrebbe costare loro la vita. Persi, affamati e circondati da foreste incontaminate, Luke pensa che forse peggio di così non può andare, ma poi incappano in un'antica dimora. Antichi manufatti decorano le pareti e ci sono ossa sparse sul pavimento. Il residuo di vecchi riti e di un sacrificio pagano per qualcosa che esiste ancora nella foresta. Qualcosa responsabile della presenza bestiale che segue ogni loro passo. Mentre i quattro amici si scontrano in direzione della salvezza, imparano che la morte non arriverà facile tra questi alberi antichi...

Il film vede protagonisti Rafe Spall, Robert James-Collier (Downton Abbey, Spike Island), Arsher Ali (Line of Duty, Four Lions) e Sam Troughton (Robin Hood, Alien vs. Predator).

The Ritual è un adattamento dell'omonimo romanzo horror di Adam Nevill che ha vinto il premio August Derleth per il miglior romanzo horror nel 2012. Joe Barton ha scritto la sceneggiatura mentre l'attore Andy Serkis è produttore con la sua The Imaginarium.

Il regista David Bruckner ha diretto l'episodio "Amateur Night" dell'antologia horror V / H / S e la famigerata sequenza chirurgica dell'episodio "The Accident" dell'antologia horror Southbound. Bruckner ha inoltre co-diretto The Signal (2007) ed è stato in lizza per dirigere il nuovo reboot di Venerdì 13.

Fonte: Bloody Disgusting