IT: le statuine Funko del nuovo Pennywise

Di Pietro Ferraro lunedì 16 ottobre 2017

IT arriva nei cinema italiani e Blogo vi propone le statuine FUNKO del nuovo clown Pennywise.

Funko ha recentemente annunciato quattro diverse versioni del nuovo clown Pennywise di Bill Skarsgård, dal nuovo adattamento horror IT in arrivo nei cinema italiani il 19 ottobre. Ogni versione è basata su un momento diverso del nuovo film più un quinto speciale set che include, in un'unica confezione, il nefasto Pennywise con palloncino rosso affiancato dal piccolo Georgie munito di impermeabile giallo e della sua barchetta di carta.

Ogni 27 anni la cittadina di Derry è terreno di caccia di un'entità maligna che emerge dalle fognature per cibarsi del terrore che scatena nelle prede che ha scelto: i bambini di Derry. Facendo gruppo durante un’estate orribile ma esaltante, un gruppetto di ragazzini fanno squadra per riuscire a sconfiggere le proprie paure e fermare la serie di omicidi iniziata durante una giornata di pioggia, quando un bambino, nel tentativo di recuperare la sua barchetta di carta, viene risucchiato all’interno di un tombino...finendo dritto tra le braccia di Pennywise il Clown.

Le altre versioni POP! di Pennywise lo vedono munito di zanne nella sua fase "demone mangiabambini", forse una delle statuine Funko più spaventose di sempre, a cui si aggiungono un Pennywise che tiene in mano la barchetta di Georgie, uno con palloncino rosso e Pennywise "con capelli al vento" e una versione color "seppia" entrambe ispirate alla sequenza del proiettore.