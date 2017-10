Box Office Cina, Never Say Die maggior incasso comedy di sempre in un singolo Paese

Ancora record al botteghino dalla Cina.

Wolf Warrior 2, 850 milioni di dollari incassati in Cina - solo Star Wars VII ha fatto meglio in un unico Paese Sempre più epocale la performance al box office cinese di Wolf Warrior 2. E' un anno da record, per il box office cinese. L'ennesimo. Dopo gli epocali 853,239,087 dollari incassati da Wolf Warrior 2, maggior incasso di sempre in patria e 5° risultato worldwide del 2017, anche Never Say Die ha infranto primati che resistevano da tempo. Incassati altri 31 milioni di dollari nel fine settimana, il film è diventato il maggior incasso comedy sul suolo cinese con 280 milioni di dollari rastrellati in 16 giorni di programmazione. Battuti i 250 milioni di Kung Fu Yoga con Jackie Chan. E non solo.

Il film ha infatti superato anche i 279,3 milioni di dollari incassati negli Usa da di 'Mi presenti i tuoi?', ad oggi maggior incasso comedy in un singolo Paese. Diretto da Chiyu Zhang e Yang Song Song, Never Say Die vede un pugile e una giornalista scambiarsi accidentalmente i propri corpi dopo una scarica elettrica. Seguiranno conseguenze esilaranti e inevitabili equivoci per entrambi.

Wolf Warrior 2, da non dimenticare, è diventato il 2° maggior incasso di tutti i tempi in un singolo Paese dopo i 936,662,225 dollari incassati negli States da Star Wars: il Risveglio della Forza. Segno di una potenza, quella del botteghino cinese, sempre più dirompente.

Fonte: HollywoodReporter