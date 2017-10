Scandalo Harvey Weinstein, J.J. Abrams lo definisce un 'mostro' - parla il regista di Shakespeare in Love

E' l'HollywoodReporter ad intervistare colui che grazie ad Harvey Weinstein, nel 1999, arrivò ad un passo dall'Oscar come miglior regista. Shakespeare in Love, 7 statuette vinte, portò il produttore precipitato nello scandalo delle molestie sessuali ad acciuffare l'agognato Oscar, con John Madden, director del film, quest'oggi uscito allo scoperto dopo una settimana di polemiche, dichiarazioni e rivelazioni che hanno terremotato Hollywood.

'Ambiva al potere e, come abbiamo appena scoperto, lo usava in modi ripugnanti che meritano una totale condanna. Un uomo disonesto, che ha abusato del proprio potere, sono sconvolto'. 'Non ho mai avuto sentore di quel che stava accadendo. Credo che la lezione che tutti noi dobbiamo imparare da questa vicenda è che dovremmo essere più vigili e consapevoli, perché l'abuso di potere è sempre dietro l'angolo e Harvey era un uomo molto molto potente'.