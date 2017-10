Black Panther: nel nuovo trailer c'è un "easter egg" dedicato a "Il re leone"?

Di Pietro Ferraro martedì 17 ottobre 2017

Il regista Ryan Coogler omaggia il classico Disney "Il re leone" nel nuovo trailer di "Black Panther"?

In queste ultime ore è stato rilasciato un nuovo spettacolare trailer di Black Panther, il nuovo film Marvel Studios in arrivo a febbraio 2018. Su Twitter nel frattempo è stato condiviso un post curioso e piuttosto intrigante che mostra un potenziale omaggio, fatto nel trailer, ad un indimenticabile classico Disney.

Black Panther: nuovo trailer italiano e locandina del film Marvel Il film in solitaria del supereroe Marvel "Pantera Nera" debutta nei cinema il 14 febbraio 2018.

L'account Twitter di UrbanNoize2 ha postato alcune scene del nuovo trailer di Black Panther accanto a alcune scene del classico animato Il re leone. La somiglianza senza dubbio è palese, ma potrebbe trattarsi di un omaggio deliberato del regista Ryan Coogler o anche di una divertente e sorprendente coincidenza. In entrambi i casi il risultato è davvero molto intrigante.

La scena in questione arriva ad un punto del trailer di Black Panther dove vediamo che il T'Challa di Chadwick Boseman ha un'esperienza spirituale nelle giungla di Wakanda. Si avvicina ad un albero su cui sono presenti diverse pantere, forse simbolo di altri uomini che hanno preso il mantello di Pantera Nera negli anni precedenti. Ma l'albero, e il misterioso e mistico colore che dipinge il cielo, ricordano molto alcune scene de Il re leone. In particolare, l'antico albero di Rafiki e l'immagine di Mufasa nel cielo sopra la Rupe dei Re.

In Black Panther, T'Challa (Chadwick Boseman) torna a casa alla sua nazione africana di Wakanda per prendere il trono come re, a seguito della tragica morte di suo padre T'Chaka in Captain America: Civil War. Le cose si complicano quando un vecchio nemico riappare, il che mette la posizione di T'Challa come re di Wakanda e come Black Panther a rischio. Sia Erik Killmonger (Michael B. Jordan) che Ulysses Kalue (Andy Serkis) sono pronti a rendere difficile la vita a T'Challa. Con un conflitto incombente che mette in pericolo la sua casa e tutto il mondo, T'Challa deve chiamare alcuni dei suoi alleati e combattere con tutto quello che ha per salvare Wakanda e proteggere la sua gente.

Ricordiamo che Disney sta lavorando attualmente su una versione live-action de Il re leone che uscirà nell'estate del 2019 diretta da Jon Favreau.