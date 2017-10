Star Wars: fan-trailer di "L'impero colpisce ancora" rivisitato nello stile di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi"

Di Pietro Ferraro martedì 17 ottobre 2017

Un fan ha rivisitato il trailer di "L'impero colpisce ancora" nello stile di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

L'ultimo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è riuscito a rinnovare e se possibile rinvigorire l'entusiasmo dei fan per il prossimo capitolo della saga Skywalker in uscita nei cinema italiani il 13 dicembre. Star Wars 8 è il secondo capitolo di questa nuova trilogia di Star Wars come Star Wars: L'Impero colpisce ancora è stato il secondo capitolo della trilogia originale.

Online è approdato un bel trailer fan-made de L'impero colpisce ancora rivisitato nello stile dell'imminente Star War: Gli Ultimi Jedi, e se da una parte è davvero ben realizzato nel suo mix di nostalgia e mitologia, in qualche modo alimenta i timori di alcuni fan che i due sequel potrebbero rivelarsi sin troppo simili, chiaramente stiamo parlano di chi non ha gradito l'ottimo "Il risveglio della Forza" polemizzando sul fatto che fosse troppo simile a "Una nuova speranza".

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuovo trailer italiano, spot tv e locandina IMAX di 'Star Wars 8' "Star Wars 8" esce nelle sale italiane il 13 dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Questo trailer arriva per gentile concessione del canale YouTube The Unusual Suspect. Il video riprende molti delle migliori scene di di Star Wars: L'Impero colpisce ancora e rende lo stile complessivo (montaggio, voci fuori campo e narrazione) coerente con ciò che abbiamo visto nei trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Invece di Snoke, è Palpatine a fornire la voce fuori campo, mentre al posto di Kylo Ren troviamo suo nonno Darth Vader. E anche se sappiamo tutti che Luke Skywalker è figlio di Darth Vader, questo trailer stuzzica i fan sulla possibilità di un passaggio di Luke/Rey al Lato oscuro, potenziale svolta scioccante suggerita nel più recente trailer de "Gli Ultimi Jedi".

Per chi fosse preoccupato che "Gli Ultimi jedi" possa rivelarsi un parziale rifacimento de L'impero colpisce ancora, il regista Rian Johnson ha promesso che "Star Wars 8" non lo sarà per nulla, per il momento entrambi i capitoli condividono un look cupo e una fase di addestramento Jedi su un remoto pianeta.