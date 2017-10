The Current War, niente Oscar - rinviato al 2018 dalla Weinstein Company

Di Federico Boni martedì 17 ottobre 2017

Gli Oscar 2018 perdono uno dei titoli più attesi. The Current War, travolto dal ciclone Weinstein.

The Current War: primo trailer del biopic con Benedict Cumberbatch e Michael Shannon In un film biografico la "guerra" sull'energia elettrica tra Thomas Edison e George Westinghouse. Era uno dei titoli di punta degli Oscar 2018, ma l'atteso The Current War di Alfonso Gomez-Rejon è letteralmente finito nel ciclone che ha travolto la Weinstein Company. Lo scandalo sessuale in cui è precipitato Harvey, il co-fondatore della società licenziato in tronco dal consiglio d'amministrazione, rischiava di bruciare la pellicola trainata (e co-prodotta) da Benedict Cumberbatch, annunciata in sala per il 24 novembre 2017.

Una release cancellata in fretta e in furia a data da destinarsi, con la Weinstein Company che ha preferito far calmare le acque nella speranza che tra un anno l'intera società non sia crollata sotto i colpi di uno scandalo che non sembrerebbe voler conoscere la parola fine. Cumberbatch, intervistato sull'argomento che da oltre una settimana tiene banco in tutta Hollywood, si è detto 'disgustato', senza girarci troppo attorno.

Al suo fianco, sul set in cui ha indossato gli abiti di Thomas Edison, Michael Shannon, chiamato a far suoi quelli di George Westinghouse, con Katherine Waterston, Tom Holland, Matthew Macfadyen, Tuppence Middleton e Nicholas Hoult, nei panni di Nikola Tesla, a completare il cast. Ambientato verso la fine del 1880, il film porterà in sala la 'guerra' tra Thomas Edison, Tesla e George Westinghouse, protagonisti di una vera e propria gara per creare un sistema elettrico commerciabile e sostenibile. Edison difendeva il sistema di distribuzione a corrente continua (DC) contro la più efficiente corrente alternata (AC) che Tesla aveva brevettato a Graz in Austria. Tesla, che inizialmente aveva lavorato per Edison, si licenziò e dopo varie traversie trovò il sostegno per le proprie idee in George Westinghouse.