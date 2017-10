IT: a Tim Curry piace il nuovo Pennywise

Di Pietro Ferraro martedì 17 ottobre 2017

Tim Curry, il Pennywise originale, elogia il nuovo Pennywise di Bill Skarsgard e confessa di odiare il finale della miniserie tv.

Dopo un bel po' di attesa e un exploit inatteso di critica e box-office, uno dei film più attesi dell'anno sta finalmente arrivando nei cinema italiani il prossimo 19 ottobre. IT darà ai fan finalmente un adattamento cinematografico del capolavoro horror di Stephen King, ma ci sono ancora un certo numero di estimatori della miniserie tv che negli anni '90 vedeva Tim Curry nei panni di Pennywise il clown. A quanto riferito in un'intervista Curry non è un grande estimatore della miniserie tv e in particolare del famigerato finale con ragno gigante.

In un'intervista con Screen Geek, Tim Curry ha parlato un po' della sua esperienza nel realizzare la miniserie tv IT del 1990, oltre a condividere alcuni pensieri sul nuovo film. Molti fan hanno un problema con la scena della lotta con il ragno gigante che definire goffa e poco convincente è un eufemismo. Il gommoso ragno infernale è la forma in cui Pennywise si trasforma alla fine della seconda parte della miniserie originale. Tim Curry concorda sulla goffagine e sente che quella scena non ha proprio nulla di spaventoso.

Spero che finiscano meglio perché nella versione tv mi sono trasformato in una specie di ragno gigante, e non è stato molto spaventoso.

Considerando che il romanzo di Stephen King conta oltre 1.100 pagine, è fisiologico e inevitabile che in qualsiasi tentativo di adattamento di cotanto materiale creativo ci siano dei cambiamenti. Fortunatamente il regista Andres Muschietti ha già confermato che il ragno gigante non sarà nel nuovo IT e per ora sappiamo che la nuova versione di Pennywise di Bill Skarsgard è terrificante. Parlando di questo, Tim Curry si è preso del tempo per lodare Skarsgard come attore e quello che ha visto della sua performance.

Beh, mi piace molto Bill Skarsgard, credo che sia molto intelligente, sarà interessante che tipo di clown impersonerà, perché non è affatto un volto da clown. Ho visto il trailer e non sono riuscito a cogliere tutto di lui. Quindi sono intrigato all'idea di vederlo. È molto bravo.

Nonostante tutte le evidenti carenze che hanno afflitto la miniserie IT del 1990, ci sono ancora molti di noi che provano una sorta di affetto per quella versione, e ciò è dovuto senza alcun dubbio alla versione di Pennywise di Tim Curry, che è una delle cose che funziona veramente. Ma Bill Skarsgard sembra aver regalato un surplus di follia e malvagità demoniaca alla sua versione, una performance che ci ha ricordato la differenza tra la versione del Joker di Jack Nicholson nel Batman di Burton e quella di Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro di Nolan.

Bisogna ammettere che fa un gran piacere sapere che l'uomo che ha dato letteralmente la vita a Pennywise abbia dato la sua benedizione al nuovo attore. Anche Andres Muschietti ha deciso di omaggiare la versione di Pennywise di Tim Curry nei trailer di IT, con un bel po' di "easter egg" piazzati ad arte per la gioia dei fan.

Attualmente IT ha totalizzato un incasso nel mondo di 630 milioni di dollari da un budget di 35 milioni, con il film che ha registrato diversi record attestandosi come il più alto incasso horror di tutti i tempi.