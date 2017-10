Star Wars, lo spin-off dedicato a Han Solo ha un titolo

Di Federico Boni martedì 17 ottobre 2017

Solo: A Star Wars Story di Ron Howard uscirà il 28 maggio del 2018.

Ron Howard in persona ha finalmente annunciato il titolo ufficiale del 2° spin-off ufficiale dedicato all'Universo di Star Wars. Solo: A Star Wars Story. Un titolo che segue Rogue One: A Star Wars Story, primo spin-off uscito lo scorso anno e in grado di incassare 1,056,057,273 dollari in tutto il mondo.

Howard, non dimentichiamolo, che è entrato in corsa durante la lavorazione, sostituendo i due annunciati registi Phil Lord e Christopher Miller, cacciati dalla Disney per divergenze creative a riprese quasi concluse. Protagonisti della pellicola, che uscirà il 28 maggio del 2018, Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany, Phoebe Waller-Bridge e Thandie Newton.

Al centro della trama un giovane Han Solo, inquadrato molti anni prima di incontrare Luke Skywalker e Jedi Obi-Wan Kenobi nell'affollata Cantina di Mos Eisley, sul pianeta Tatooine. Cinico e scaltro contrabbandiere spaziale, Solo bazzica i locali più malfamati della galassia in compagnia del fedele wookiee, Chewbecca, e del suo mentore, un incallito criminale di nome Beckett. Insegnamenti che forniscono a Solo gli strumenti per costruirsi da solo la propria fortuna, vedi l'adorato Millennium Falcon vinto sul tavolo da gioco.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) 17 ottobre 2017

Fonte: Deadline