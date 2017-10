Snake Outta Compton: trailer e poster della parodia sci-fi di Hank Braxtan

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 ottobre 2017

Snake Outta Compton: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla parodia fantascientifica di Hank Braxtan.

Disponibile un un trailer e una locandina di Snake Outta Compton, parodia sci-fi con serpente gigante che strizza l'occhio al biopic Straight Outta Compton

Come avrete intuito dal trailer si tratta di un film a basso budget con gigantesca mostruosità come se ne vedono diversi rilasciati annualmente. Ma bisogna ammettere che Snake Outta Compton è capace di attirare l'attezione con la sua totale follia a base di serpenti giganti, un sacco di doppi sensi rap, una moltitudine di stereotipi e stuzzicanti scene di morte, il tutto incentrato su un gruppo rap di Compton, California.

Un giovane gruppo rap si trova improvvisamente contro un serpente gigante e mutato che minaccia di distruggere il loro tentativo di diventare delle star. Aiutati da due poliziotti corrotti, un gangster folle e uno scienziato pazzo, la band ha una cosa da fare prima di registrare il pezzo che li lancerà nell'olimpo delle "divinità" rap: distruggere quel fottuto serpente uscito da Compton! Sparatorie, droga, risse e il serpente più grande e più brutto mai visto in questa spassosa satira di creature features, film urban gangster e cultura hip hop.

Nel caso pensiate sia uno scherzo o una sorta di divertente trailer fan-made per un film che in realtà non esiste, non lo è. Snake Outta Compton è un film reale in uscita l'anno prossimo. Il film è diretto e co-sceneggiato da Hank Braxtan i cui crediti includono regie per gli horror-thriller Chemical Peel e Unnatural.

Snake Outta Compton è previsto in uscita negli States per l'estate del 2018, molto probabilmente direttamente in home-video.