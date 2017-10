Star Wars 8: Il misterioso personaggio di Benicio Del Toro fruirà di un fumetto prequel

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 ottobre 2017

Il misterioso personaggio di Benicio Del Toro in "Star Wars: Gli ultimi Jedi" sarà raccontato in un fumetto prequel di Marvel in arrivo nel 2018.

Uno dei tanti misteri che ruotano intorno a Star Wars: Gli ultimi Jedi si concentrano sull'enigmatico personaggio DJ interpretato da Benicio del Toro, ma i fan apprenderanno molto di più su DJ grazie ad un nuovo fumetto.

Uno dei tanti misteri che ruotano intorno a Star Wars: Gli ultimi Jedi si concentrano sull'enigmatico personaggio DJ interpretato da Benicio del Toro, ma i fan apprenderanno molto di più su DJ grazie ad un nuovo fumetto.

Marvel ha appena pubblicato le uscite di gennaio 2018, riportate dal sito Newsrama, che includeranno "Star Wars: The Last Jedi DJ #1" che sarà pubblicato il 31 gennaio 2018.





Quando "Star Wars: Gli ultimi Jedi" approderà nei cinema questo dicembre, i fan di Star Wars potranno sbirciare in alcuni nuovi angoli oscuri della Galassia lontana lontana...e in uno uno di quegli angoli si è rifugiato DJ, il misterioso personaggio interpretato da Benicio Del Toro! Chi è questo uomo del mistero e cosa lo ha messo sul cammino dei nostri eroi della Resistenza? Unisciti a Ben Acker & Ben Blacker (Star Wars Join the Resistance, Star Wars: The Last Jedi - The Storms of Crait) e Kev Walker (Star Wars: Doctor Aphra, Darkhawk) mentre rivelano una giornata nella vita di DJ poco prima della sua comparsa nel film!

La cover del fumetto di 32 pagine non è ancora stata rivelata, ma sappiamo che sarà disegnata da Jeff Dekal, con due cover alternative e anche una quarta cover ispirata al film (gli artisti di queste cover non sono ancora stati annunciati). Il personaggio DJ di Benicio del Toro è stato rivelato per la prima volta in un aggiornamento non confermato di aprile, in cui si affermava che DJ sarebbe stato arrestato sul pianeta casinò di Canto Bight. Il personaggio è stato descritto come "viscido e corrotto" che indossa un cappotto con una "cintura in stile Han Solo".

L'aggiornamento è stato poi ampiamente confermato a maggio, grazie ad un speciale di Vanity Fair, che ha rivelato dettagli sui personaggi di Benicio del Toro e Laura Dern. Il regista e sceneggiatore Rian Johnson non ha parlato molto di DJ, affermando solo che c'è un buon motivo per cui è chiamato DJ, con qualcuno che ha ipotizzato che le iniziali potrebbero stare per "Dark Jedi".

Non c'è molto altro che sappiamo sul pianeta casinò di Canto Bight, ma si dice che sia una sorta di Monte Carlo. Il pianeta si inserisce nella storia poiché è dove il nuovo eroe della resistenza Finn (John Boyega) si reca in una missione sotto copertura con un addetto alla manutenzione della Resistenza, Rose Tico (Kelly Marie Tran). Rimane da vedere se uno di questi personaggi sarà presente in questo fumetto, ma speriamo di potervi mostrare a breve la cover e altri dettagli sulla trama.

Star Wars: Gli ultimi Jedi arriva nei cinema italiani il 13 dicembre.