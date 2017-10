Film 2018-2019: Hilary Swank per I am Mother - Vanessa Hudgens per Second Act

Di Federico Boni mercoledì 18 ottobre 2017

Film 2018-2019: Gal Godot per Ruin - Tommy Lee Jones per Stoner Tommy Lee Jones affiancherà Casey Affelck in Stoner, ritorno in sala di Joe Wright nonché adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di John Williams. - Second Act: Vanessa Hudgens affiancherà Jennifer Lopez, Leah Remini e Annaleigh Ashford in Second Act, commedia tutta al femminile diretta da Peter Segal. L'ex stellina Disney sarà Zoe, giovane proprietaria del negozio in cui il film è ambientato. J Lo indosserò infatti gli abiti di una commessa che decide di cambiare vita, dando senso ai propri studi, puntando più in alto.

- I am Mother: l'attrice due volte premio Oscar Hilary Swank prenderà parte al thriller sci-fi I am Mother, diretto dall'esordiente Grant Sputore. Al centro della trama la 'madre', un robot ideato per ripopolare la Terra dopo l'estinzione dell'umanità. Sarà infatti lei, robot in tutto e per tutto, a partorire i nuovi esseri umani. Riprese partite in Australia, con Michael Lloyd Green allo script.

- Mammia Mia 2: la leggendaria Cher si è aggiunta al ricco cast di Mamma Mia: Here We Go Again!, sequel del musical del 2008 in uscita il 20 luglio del 2018. Ad annunciare l'ingaggio la stessa diva, via Twitter. Diretto da Ol Parker, il film vedrà di nuovo sul set greco di Kalokairi Amanda Seyfried e Dominic Cooper, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård, Christine Baranski e Julie Walters. Riprese già iniziate.