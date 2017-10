IT: la colonna sonora del film horror di Andres Muschietti

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 ottobre 2017

Il 19 ottobre arriva nei cinema italiani "IT" e Blogo vi propone la colonna sonora del film horror di Andres Muschietti.

Il 19 ottobre arriva finalmente nei cinema italiani l'horror IT, il nuovo adattamento del capolavoro di Stephen King arriva a 27 anni dalla miniserie tv con Tim Curry, conquistando pubblico e critica, piazzandosi in vetta al box-office e diventando il più alto incasso horror di sempre.

Il film racconta la storia di sette giovani emarginati di Derry, Maine, che si autodefiniscono il Club dei Perdenti. Ognuno di loro è stato escluso dalla società per un motivo o per l’altro; ognuno di loro è bersaglio di un branco di bulli del posto… e tutti quanti hanno visto materializzarsi le proprie paure inconsce sotto forma di un antico predatore muta forma, che non possono fare altro che chiamare IT. Da quando esiste la loro città, Derry è terreno di caccia di questa entità, che emerge dalle fognature ogni 27 anni per cibarsi del terrore che scatena nelle prede che ha scelto: i bambini di Derry. Facendo gruppo durante un’estate orribile ma esaltante, i Perdenti si compattano per riuscire a sconfiggere le proprie paure e fermare la serie di omicidi iniziata durante una giornata di pioggia, quando un bambino, nel tentativo di recuperare la sua barchetta di carta, viene risucchiato all’interno di un tombino… finendo dritto tra le braccia di Pennywise il Clown.

La colonna sonora del film è stata affidata al compositore e pianista inglese Benjamin Wallfisch che ha composto e contribuito con la sua musica ad oltre 60 lungometraggi cinematografici. Le sue composizioni includono musiche originali per La cura dal benessere, Blade Runner 2049 e Il diritto di contare che gli è valso una candidatura al Golden Globe condivisa con Pharrell Williams e Hans Zimmer. Wallfisch è alla sua seconda collaborazione con il regista Andres Muschietti dopo aver musicato l'horror Lights Out.

L'ambientazione temporale del film è stata spostata dalla fine degli anni '50 del libro originale agli anni '80 puntando sull'appeal creatosi nel frattempo con successi come la serie tv Stranger Things.

L'ambientazione anni '80 ha portato ad una selezione di brani dell'epoca con pezzi di New Kids on the Block, Young MC, The Cure, XTC, Anthrax e Anvil.

TRACK LISTINGS:

1 - Every 27 Years

2 - Paper Boat

3 - Georgie, Meet Pennywise

4 - Derry

5 - River Chase

6 - Egg Boy

7 - Beverly

8 - Come Join The Clown, Eds

9 - You'll Float Too

10 - Shape Shifter

11 - Hockstetter Attack

12 - HaircuT

13 - Derry History

14 - January Embers

15 - Saving Mike

16 - This Is Not A Dream

17 - Slideshow

18 - Georgie's Theme

19 - He Didn't Stutter Once

20 - 29 Neibolt Street

21 - Time To Float

22 - It's What It WantS

23 - You'll Die If You Try

24 - Return to Neibolt

25 - Into The Well

26 - Pennywise's Tower

27 - Deadlights

28 - Searching For Stanley

29 - Saving Beverly

30 - Georgie Found

31 - Transformation

32 - Feed On Your Fear

33 - Welcome To The Losers Club

34 - Yellow Raincoat

35 - Blood Oath

36 - Kiss

37 - Every 27 Years (reprise)

38 - Epilogue - The Pennywise Dance

Per ascoltare la colonna sonora ufficiale integrale clicca QUI.

ALTRI BRANI INCLUSI NELLA COLONNA SONORA:

1. Love Removal Machine - The Cult

2. You Got It (The Right Stuff) - New Kids on the Block

3. Please Don't Go Girl - New Kids on the Block

4. 666 - Anvil

6. Bust A Move - Young MC

7. Hangin' Tough - New Kids on the Block

8. Six Different Ways - The Cure

9. Antisocial - Anthrax

10. Dear God - XTC