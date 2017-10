Notti Magiche, via alle riprese per il nuovo film di Paolo Virzì

Di Federico Boni mercoledì 18 ottobre 2017

Una commedia che si fa noir per Poalo Virzì. Notti Magiche.

Venezia 2017, Ella & John - The Leisure Seeker di Paolo Virzì: Recensione in Anteprima Helen Mirren e Donald Sutherland mastodontici malati innamorati on the road in The Leisure Seeker di Paolo Virzì. In attesa di vedere Ella & John - The Leisure Seeker, presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e nelle sale italiane dal 18 gennaio prossimo, Poalo Virzì è tornato sul set per girare “Notti Magiche”, sceneggiato dallo stesso Virzì insieme a Francesca Archibugi e Francesco Piccolo.

La pellicola è ambientata a Roma nell'estate dei mondiali di calcio del 1990 e vede come protagonisti principali gli esordienti Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere nel ruolo di tre giovani aspiranti sceneggiatori. A completare il cast Giancarlo Giannini, Roberto Herlitzka, Paolo Bonacelli, Ornella Muti, Marina Rocco, Andrea Roncato, Giulio Scarpati, Emanuele Salce, Giulio Berruti, Ludovica Modugno, Ferruccio Soleri, Simona Marchini e altri.



Prodotto da Marco Belardi per Lotus Production con Rai Cinema, il film uscirà nelle sale italiane nel 2018 distribuito da 01 Distribution. Il prossimo anno vedremo quindi due film di Virzì nelle sale del Bel Paese. Il regista ha così presentato la pellicola: