Vivien Leigh, gli sceneggiatori di Feud per il biopic

Di Federico Boni giovedì 19 ottobre 2017

La vita di Vivien Leigh, diva di Via col Vento, diverrà film.

Ancora biopic ad Hollywood. A 50 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1967, Vivien Leigh diverrà infatti cinema, con Michael Zam e Jaffe Cohen, sceneggiatori candidati agli Emmy per Feud: Bette e Joan, chiamati ad adattare "Vivien Leigh: Una biografia" di Hugo Vickers. Parola di Variety.

La pellicola si concentrerà sulla vita della leggendaria attrice, e in particolar modo sul suo rapporto d'amore con Laurence Olivier, che fu suo marito dal 1940 al 1961.

Vivien Leigh ha vinto due premi Oscar come miglior attrice: nel 1940 per Via col vento (1939), che l'ha resa icona immortale, e nel 1952 per la sua interpretazione in Un tram che si chiama desiderio (1951). Tra i premi vinti, inoltre, un BAFTA, due New York Film Critics Circle Awards e una Coppa Volpi a Venezia. Soffrì per tutta la vita di disturbo bipolare, che ne mise più volte a rischio le relazioni sociali e professionali, per poi morire a soli 53 anni a causa di una tubercolosi mal curata. Il film sarà prodotto e finanziato da Tim MacReady e Mira Vucevic di MGR Films, insieme a David A. Stern.

Zam e Cohen sono al lavoro anche su due altri biopic, uno centrato su William Haines, prima star apertamente gay di Hollywood, e l'altro sulla vita segreta di Katharine Hepburn.

Fonte: Variety