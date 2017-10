Al cinema dal 19 ottobre: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 19 ottobre 2017

Arrivano in sala l'horror "IT", il biopic sportivo "La battaglia dei sessi", la dark-comedy italiana "Brutti e cattivi", l'action-thriller "Nemesi", il film d'autore "Una donna fantastica" e per i più piccini i film d'animazione "Monster Family" e "Vita da giungla: Alla riscossa!".

- IT (USA 2017 - Horror - Durata 135 minuti) di Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Owen Teague, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff. Trama: Il film racconta la storia di sette giovani emarginati di Derry, Maine, che si autodefiniscono il Club dei Perdenti. Ognuno di loro è stato escluso dalla società per un motivo o per l’altro; ognuno di loro è bersaglio di un branco di bulli del posto… e tutti quanti hanno visto materializzarsi le proprie paure inconsce sotto forma di un antico predatore muta forma, che non possono fare altro che chiamare IT. Da quando esiste la loro città, Derry è terreno di caccia di questa entità, che emerge dalle fognature ogni 27 anni per cibarsi del terrore che scatena nelle prede che ha scelto: i bambini di Derry. Facendo gruppo durante un’estate orribile ma esaltante, i Perdenti si compattano per riuscire a sconfiggere le proprie paure e fermare la serie di omicidi iniziata durante una giornata di pioggia, quando un bambino, nel tentativo di recuperare la sua barchetta di carta, viene risucchiato all’interno di un tombino… finendo dritto tra le braccia di Pennywise il Clown. TRAILER ITALIANO

- Brutti e cattivi (Italia / Belgio / Francia 2017 - Commedia - Durata 87 minuti) di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria, Marco D'Amore, Sara Serraiocco, Simoncino Martucci, Narcisse Mame. Trama: Il Papero, Ballerina, Il Merda e Plissé si improvvisano rapinatori per il colpo che cambierà la loro vita. Non importa se il primo è senza gambe, Ballerina, la sua bellissima moglie, non ha le braccia, se Merda è un rasta tossico e Plissé un nano rapper. Sono solo dettagli. Per loro non ci sono ostacoli. Solo sogni. Anche se, dopo il colpo, le cose si complicano: ogni componente dell'improbabile banda sembra avere un piano tutto suo per tenersi il malloppo. Tutti fregano tutti senza nessuna pietà in una girandola di inseguimenti, cruente vendette, esecuzioni sanguinose e tradimenti incrociati. TRAILER UFFICIALE

- La battaglia dei sessi (USA / Gran Bretagna 2017 - Biografico - Durata 121 minuti) di Jonathan Dayton, Valerie Faris con Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman, Alan Cumming, Elisabeth Shue, Bill Pullman. Trama: L'incontro di tennis tra Billie Jean King (Emma Stone) e l'ex campione Bobby Riggs (Steve Carell) nota come "La battaglia dei sessi" divenne uno degli eventi sportivi televisivi più visti di tutti i tempi. La partita colse lo spirito del tempo scatenando un dibattito globale sulla parità di genere, spinto dal movimento femminista. Sotto i riflettori dei media King e Riggs si fronteggiavano con fervore su lati opposti, ma fuori dal campo da tennis ognuno combatteva battaglie più personali e complesse. TRAILER ITALIANO

- Una donna fantastica (Cile / Germania 2017 - Drammatico - Durata 104 minuti) Un film di Sebastian Lelio con Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera, Néstor Cantillana. Trama: Marina, una donna giovane e attraente, legata sentimentalmente ad un uomo di vent’anni più grande. La sua fragile felicità si interrompe la sera in cui Orlando, il suo grande amore, muore all’improvviso. È in quel momento che la sua natura transgender la metterà di fronte ai pregiudizi della società in cui vive. Marina è però una donna forte e coraggiosa e si batterà contro tutto e tutti per difendere la propria identità e i propri sentimenti. TRAILER ITALIANO

- Nemesi (USA / Francia 2017 - Thriller - Durata 95 minuti) di Walter Hill con Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia, Terry Chen, Ken Kirzinger, Paul Lazenby. Trama: Al killer Frank Kitchen (Michelle Rodriguez) viene dato un incarico, ma dopo essere stato vittima di un inganno, scopre di essere stato chirurgicamente modificato e ora ha il corpo di una donna. In cerca di vendetta, Frank cerca la resa dei conti con la persona che lo ha trasformato, un brillante chirurgo (Sigourney Weaver)con un piano agghiacciante. Il killer, ora una killer, prepara la sua vendetta aiutato da un'infermiera di nome Johnnie (Caitlin Gerard) che nasconde dei segreti. TRAILER ITALIANO

- Monster Family (Germania 2017 - Animazione - Durata 96 minuti) di Holger Tappe con le voci di Max Gazzè, Carmen Consoli, Valerio Abbondanza. Trama: I Wishbone non sono esattamente una famiglia felice. La mamma, Emma, è la proprietaria di una libreria sull’orlo del fallimento; il papà, Frank, è sfiancato dal lavoro e dal suo tirannico capo, la figlia Fay sta attraversando gli imbarazzanti anni dell’adolescenza e il figlio Max è così intelligente da essere continuamente vittima di bullismo. Durante una festa mascherata i Wishbone restano vittime di un incantesimo lanciato dalla perfida strega Baba Yaga. I loro costumi diventano realtà: Emma si trasforma in un vampiro, Frank nel mostro di Frankenstein, Fay in una mummia e Max in un piccolo lupo mannaro. Nonostante il trauma, la famiglia deve rimanere unita per trovare la strega e annullare l’incantesimo. TRAILER ITALIANO

- Ritorno in Borgogna (Francia 2017 - Commedia - Durata 113 minuti) di Cédric Klapisch con Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, jean-Marc Roulot, María Valverde, Yamée Couture. Trama: Dieci anni fa, Jean ha lasciato la famiglia, proprietaria di un grande vigneto in Borgogna, per girare il mondo. Informato della malattia terminale del padre, decide di tornare a casa, dove si riunisce con la sorella Juliette il fratello Jérémie. Ma la morte del padre poco prima dell’inizio della vendemmia ricopre i fratelli di nuove responsabilità. Nel corso di un anno, al ritmo del susseguirsi delle stagioni, i tre giovani adulti riscoprono e reinventano i loro legami familiari, grazie alla passione per il vino che li unisce. TRAILER ITALIANO

- Vita da giungla: Alla riscossa! - Il film (Francia 2017 - Animazione - Durata 97 minuti) Un film di David Alaux. Trama: Maurice ha tutto di un pinguino... ma in lui si nasconde una tigre! Il pinguino, allevato appunto da una tigre e tutt’altro che maldestro, è diventato un campione di Kung Fu. Con i suoi amici della “Squadra della giungla” Maurice conta di rimettere ordine e giustizia nella giungla, come sua madre ha fatto prima di lui. Ma Igor, un diabolico koala, accompagnato dai suoi babbuini mercenari e non troppo intelligenti, ha in mente invece di distruggerla. TRAILER ITALIANO

- Ibi (Italia 2017 - Documentario - Durata 64 minuti) Un film di Andrea Segre. Trama: Ibitocho Sehounbiatou, per tutti Ibi, è la protagonista di questo film, una donna, una regista, una fotografa, un’immigrata irregolare, che ha fotografato e filmato la sua vita in Italia per 10 anni. Questo progetto, realizzato da Andrea Segre, nasce proprio dalle sue immagini, dalla sua creatività, dalla sua energia. Un viaggio intenso e intimo tra migrazione e arte nel mondo difficile, vivo e colorato di un’artista visiva ancora sconosciuta, e che diventa così il pretesto per raccontare la condizione della comunità di immigrati che vive a Castel Volturno, il comune più africano d’Europa, ma anche i circa 500.000 migranti, non solo africani, che oggi vivono in Italia senza documenti, integrati nella società italiana e impossibilitati a tornare a casa, ma non riconosciuti. TRAILER UFFICIALE

- Veleni (Italia 2017 - Noir - Durata 90 minuti) di Nadia Baldi con Giulio Forges Davanzati, Lello Arena, Tosca D'Aquino, Roberto Herlitzka, Vincenzo Amato. Trama: 1951. Un paesino dell’Italia meridionale popolato da sole donne. Antonio, professore di lettere presso un collegio di gesuiti, torna nel suo paese per assistere al funerale di suo padre, il dottor Bonadies, medico condotto e psichiatra del villaggio, il quale è morto il giorno prima in circostanze misteriose. Il professore è deciso a conoscere le ombre che incombono sul passato di suo padre e sfida l’atmosfera surreale che la madre e la zia hanno attivato nella loro vita. TRAILER UFFICIALE