Torino 2017, Ricomincio da me di Richard Loncraine e The Florida Project di Sean Baker film d'apertura e chiusura

Di Federico Boni giovedì 19 ottobre 2017

Il 35° Torino Film Festival presenta i primi film in cartellone.

Torino 2017, dedicata a Brian De Palma la retrospettiva del 35° Torino Film Festival La 35esima edizione del Torino Film Festival celebra l'arte di Brian De Palma. Sarà Ricomincio da me (Finding Your Feet) di Richard Loncraine, presentato in prima mondiale, ad inaugurare il 35° Torino Film Festival, mentre The Florida Project di Sean Baker sarà il film di chiusura. Entrambi i titoli verranno distribuiti nelle sale d'Italia da CINEMA di Valerio De Paolis. Il primo il 4 gennaio prossimo, mentre il secondo nei primi mesi del 2018.

Ricomincio da me (Finding Your Feet) è una commedia brillante e agrodolce sul “non è mai troppo tardi”, diretta dal regista di Riccardo III e di Wimbledon e scritta e prodotta da Nick Moorcroft e Meg Leonard. Il titolo originale, Finding Your Feet, significa “ritrovare se stessi” ed è quanto deve fare Sandra (Imelda Staunton), una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito (con il quale è sposata da 40 anni) ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella Bif (Celia Imrie), una sessantenne "alternativa" che vive da sola in un quartiere popolare. Grazie a lei Sandra scoprirà una curiosa scuola di ballo e soprattutto conoscerà Charlie (Timothy Spall), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei insolito, Sandra inizierà una nuova vita. Ad accompagnare il film al 35° Torino Film Festival ci saranno il regista Richard Loncraine, Timothy Spall e Celia Imrie.