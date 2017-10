Gotham Awards 2017, le nomination: Chiamami col tuo nome insegue Get Out

Di Federico Boni giovedì 19 ottobre 2017

E' ufficialmente iniziata la lunga corsa che porterà Hollywood agli Oscar.

Lo scorso anno Moonlight, vincitore annunciato, sbalordì poi agli Oscar, facendo sua la statuetta più ambita. I Gotham Awards, premi cinematografici statunitensi destinati al cinema indipendente, hanno annunciato le nomination della 27esima edizione, i cui vincitori saranno annunciati il prossimo 27 novembre.

Get Out - Scappa, caso horror di inizio anno scritto e diretto da Jordan Peele, guida la classifica dei film più nominati con 4 candidature, seguito a quota 3 dall'acclamato Chiamami col tuo nome del nostro Luca Guadagnino. Tra i titoli in corsa per il premio più ambito anche The Florida Project di Sean Beker, film di chiusura del prossimo Torino Film Festival, Good Time di Josh e Benny Safdie e I, Tonya di Craig Gillespie, in cartellone alla Festa del Cinema di Roma.

Tra gli attori nomination per James Franco e il suo The Disaster Artist, Adam Sandler per The Meyerowitz Stories, titolo Netflix, Saoirse Ronan per Lady Bird, Mary J. Blige per Mudbound e Timothée Chalamet per Call Me by Your Name, in odore di Oscar e in Italia a febbraio.

Gotham Awards 2017 Nonination

Miglior film

Chiamami con il tuo nome

The Florida Project

I, Tonya

Get Out

Good Time

Miglior documentario

Ex Libris

Rat Film

Strong Island

Whose Streets?

The Work

Migliore sorpresa attoriale

Mary J. Blige – Mudbound

Timothée Chalamet – Chiamami con il tuo nome

Harris Dickinson – Beach Rats

Kelvin Harrison Jr. – It Comes at Night

Brooklyn Prince – The Florida Project

Premio Bingham Ray al miglior esordio alla regia

Maggie Betts – Novitiate

Greta Gerwig – Lady Bird

Kogonada – Columbus

Jordan Peele – Get Out

Joshua Z Weinstein – Menashe

Miglior sceneggiatura

The Big Sick

Brad’s Status

Chiamami con il tuo nome

Columbus

Get Out

Lady Bird

Miglior attore

Willem Dafoe – The Florida Project

James Franco – The Disaster Artist

Daniel Kaluuya – Get Out

Robert Pattinson – Good Time

Adam Sandler – The Meyerowitz Stories

Harry Dean Stanton – Lucky

Miglior attrice

Melanie Linskey – I Don’t Feel at Home in This World Anymore

Haley Lu Richardson – Columbus

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Lois Smith – Majorie Prime

