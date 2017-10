Stasera in tv: "Tommaso" su Rai 3

Kim Rossi Stuart: Tommaso

Cristiana Capotondi: Federica

Camilla Diana: Sonia

Jasmine Trinca: Chiara

Dagmar Lassander: Stefania

Serra Yilmaz: Alberta

Edoardo Pesce: Gianni

Renato Scarpa: Mario

Melissa Bartolini: Marcella

Alessandro Genovesi: il regista Genovesi

Dopo una lunga relazione, Tommaso riesce a farsi lasciare da Chiara, la sua compagna. Ora ad attenderlo pensa ci sia una sconfinata libertà e innumerevoli avventure. E’ un attore giovane, bello, gentile e romantico ma oscilla perennemente tra slanci e resistenze e presto si rende conto di essere libero solo di ripetere sempre lo stesso copione: insomma è una “bomba innescata” sulla strada delle donne che incontra. Le sue relazioni finiscono dolorosamente sempre nello stesso modo, tra inconfessabili pensieri e paure paralizzanti. Questa sua coazione a ripetere un giorno finalmente s’interrompe e intorno a sé si genera un vuoto assoluto. Tommaso ora è solo e non ha più scampo: deve affrontare quel momento del suo passato in cui tutto si è fermato.

Tommaso: recensione del film di Kim Rossi Stuart Kim Rossi Stuart 'morettiano' dietro la macchina da presa con Tommaso, 'sequel' di Anche libero va bene.

Tommaso è un percorso di ricerca verso la conoscenza di se, il nocciolo e l'abbandono. Dedicato a tutti coloro che mettono a repentaglio tutto per recuperare quella parte perfetta di se che è in qualche posto in noi.

Kim Rossi Stuart a Vanity Fair