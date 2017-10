Star Wars 8: video "The Last Jedi Experience" dal Comic-Con di New York

Di Pietro Ferraro venerdì 20 ottobre 2017

Dal Comic-Con di New York un video che mostra una spettacolate sorpresa riservata ai visitatori dell'esposizione "The Last Jedi Experience".

All'inizio di questo mese, Disney ha presentato Star Wars: The Last Jedi al Comic-Con di New York con una speciale esposizione dove i fan hanno avuto modo di vedere diversi oggetti di scena e ed elementi del film, ma i fan accorsi allo stand non avevano idea in cosa stavano davvero entrando.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - spot tv e nuova locandina IMAX di 'Star Wars 8' "Star Wars 8" esce nelle sale italiane il 13 dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Un nuovo video approdato online mostra come Disney e LucasFilm hanno piazzato una serie di telecamere nascoste in tutta l'area, con alcuni fan fortunati che sono stati individuati come "spie della Resistenza". Ciò che inizia come un normalissimo stand della convention si trasforma in un'esperienza interattiva emozionante, con apparizioni a sorpresa.

La troupe dietro le quinte ha scelto alcuni fan presenti all'esposizione che sono rimasti sbalorditi nel veder apparire su alcuni display le loro foto, rivelando che tutti loro come "ricercati" dal Primo ordine. A quel punto alcuni Stormtroopers iniziano a controllare l'area in cerca di queste spie della Resistenza, quando alcuni attori esconoda un pannello nascosto, insieme all'amato BB-8, cercando di proteggere questi visitatori dagli Stormtroopers, quando i presenti hanno un'altra sorpresa. Un altro pannello si apre per rivelare il malvagio Kylo Ren, che mostra i suoi poteri Sith utilizzando la Forza contro uno dei soldati della Resistenza sollevandolo dal suolo, naturalmente con l'aiuto di un qualche tipo di cablaggio, ma l'effetto è di grande impatto.

Star Wars: Gli ultimi Jedi, nei cinema italiani il prossimo 13 dicembre, si sta preparando a sbancare il box office, ma molti si chiedono se riuscirà ad infrangere i record di Star Wars: Il risveglio della Forza, di certo i presupposti ci sono tutti.