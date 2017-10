Star Wars 9 unirà tutte e tre le trilogie

Di Pietro Ferraro venerdì 20 ottobre 2017

J.J. Abrams rivela che "Star Wars: Episodio 9" fungerà da connessione per tutte e tre le trilogie della saga.

J.J. Abrams è riuscito a reintrodurre la saga di Star Wars alle masse con Star Wars: Il risveglio della Forza. Il regista si è preso una piccola pausa passando il testimone a Rian Johnson per la regia di Star Wars: Gli ultimi Jedi, ma sta tornando per Star Wars 9 e ha alcune grandi idee sul piatto.

Abrams e lo sceneggiatore Chris Terrio stanno lavorando alla sceneggiatura dell'Episodio 9 e apparentemente questo sarà il film che chiuderà il cerchio "unendo tutte e tre le trilogie". A seguire le parole di un utente Reddit dopo un recente incontro con Abrams e Terrio.

Hanno detto che saranno coraggiosi e ci saranno grandi sorprese. Ho l'impressione che JJ con "Il risveglio della Forza" si sentisse in dovere di rinfrescare i momenti precedenti di Star Wars per un pubblico moderno, e ora sembra avere mano libera per fare quello che vogliono, apparentemente non hanno avuto interferenze da Kathleen o Pablo o dal Lucasfilm Story Group. L'Episodio 9 sarà anche il film che unirà insieme tutte e tre le trilogie.

Per rendere più crredibili queste parole l'utente Reddit ha pubblicato una foto come prova di aver effettivamente parlato con J.J. Abrams e Chris Terrio, che attualmente stanno lavorando alla sceneggiatura di Star Wars: Episodio IX. Naturamente vista la provenienza di questa intervista dobbiamo comunque prendere queste informazioni con riserva. Sempre secondo l'utente, Terrio ha affermato che il film renderà chiaro che i prequel di Star Wars "stanno accadendo nello stesso universo" come i nuovi film.

Mi preoccupava un po' che le domande che stavo facendo fossero troppo dirette. Stavo parlando con Chris della Trilogia Originale. Gli ho detto di come sono cresciuto con la Trilogia Prequel e di come i prequel sono stati il mio punto di ingresso in Star Wars. Ho chiesto informazioni sugli elementi della Trilogia Prequel che s'inseriranno nell'Episodio 9 e Chris ha detto che l'Episodio 9 unirà tutto. Ha detto che l'Episodio 9 sicuramente farà percepire come tutto stia accadendo nello stesso universo, e che ci saranno elementi della Trilogia Prequel nell'Episodio 9. Potrebbero essere visivi o tematici, non ha affermato apertamente che ci sarebbero stati pianeti o personaggi di ritorno dalla Trilogia Prequel o da qualsiasi altra cosa.

Per una generazione di fan più giovani, i prequel di Star Wars non sono considerati così controversi come dai fan che sono cresciuti con i film originali. Per il sottoscritto i prequel restano un enorme occasione persa e si sono rivelati fonte di grande frustrazione in special modo per la narrazione delle origini dell'iconico Darth Vader. Tuttavia questi nuovi film di Star Wars sembrano aver trovato il giusto equilibrio, per cui il riferimento ai prequel, in un modo o nell'altro, ha un senso. Per fornire un po' più di credibilità all'aggiornamento, J.J. Abrams ha recentemente parlato con la BBC e, senza specificare la parola "prequel", ha detto che sta progettando di ambientare il film "altrove".

Beh ci sono cose di cui sono certamente consapevole ora che sto lavorando sull'episodio IX, tornando in questo mondo dopo aver fatto l'Episodio VII. Sento come se dovessimo approcciare la cosa con la stessa emozione provata da bambini, amando le origini di questi film, ma allo stesso tempo portarli in luoghi in cui non sono andati, e questa è una sorta di nostra responsabilità. È una cosa strana, Michael ha lavorato su cose come Il pianeta delle scimmie, Star Trek e Star Wars, e queste sono le cose che hai sempre sognato, ma non possiamo solo divertirci, dobbiamo andare altrove.

Star Wars: Episodio IX avrà bisogno di fare qualcosa di diverso per soddisfare veramente i fan. Non può essere solo una sorta di "update" di Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Se riuscissero davvero a unire tutte e tre le trilogie, anche a livello di tematiche, come suggerisce l'intervista con la BBC, sarebbe un grande successo. La data di uscita di Star Wars 9 è fissata al 24 maggio 2019.