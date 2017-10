Film 2018-2019: Scott Haze per Venom - Brian Gleeson e altri per Hellboy

Di Federico Boni venerdì 20 ottobre 2017

Scott Haze new entry nel cast di Venom, con il set di Hellboy sempre più ricco.

Film 2018-2019: Hilary Swank per I am Mother - Vanessa Hudgens per Second Act Anche Cher nel cast di Mamma Mia 2. - Venom: Scott Haze (Child of God) è in trattative per unirsi al cast di Venom, atteso spin-off di Spider-Man targato Sony. Sconosciuto il ruolo che andrà a ricoprire. Parola dell'Hollywood Reporter. Haze raggiunge Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Reid Scott e Jenny Slate. Scott Rosenberg (Pain & Gain, Jumanji), Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2) e Kelly Marcel (Cinquanta sfumature di grigio) hanno sceneggiato la pellicola, diretta da Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad). Il film non farà parte dell'Universo cinematografico della Marvel, come avvenuto con Homecoming. Uscita in sala: 5 ottobre 2018.

- Hellboy: Sophie Okonedo, Brian Gleeson e Alistair Petrie, secondo Deadline, si sono uniti a David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane, Penelope Mitchell e Daniel Dae Kim nel reboot di Hellboy, le cui riprese sono iniziate nel mese di settembre. Neil Marshall (The Descent, Game of Thrones) dirigerà il tutto da uno script di Andrew Cosby (Eureka), Christopher Golden e Mike Mignola. .

- First Man: Cory Michael Smith, visto in Gotham, interpreterà l'astronauta Roger Chaffee in First Man, diretto da Damien Chazelle, regista premio Oscar di La La Land. Chaffee è tragicamente morto nel 1967 insieme ai colleghi Virgil Grissom ed Edward H. White II durante un test di pre-lancio della missione Apollo 1. Il film porterà in sala la vita di Neil Armstrong, interpretato da Ryan Gosling, primo storico astronauta a mettere piede sulla luna il 20 luglio 1969. Nel cast anche Corey Stoll, Jon Bernthal, Kyle Chandler, Claire Foy, Brian d'Arcy James e Jason Clarke. Uscita in sala: 12 ottobre 2018.