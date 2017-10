Perdonami, Leonard Peacock: Channing Tatum rinuncia al film prodotto dalla Weinstein Company

Di Federico Boni venerdì 20 ottobre 2017

Niente esordio alla regia con Perdonami, Leonard Peacock per Channing Tatum. Colpa di Harvey Weinstein.

Van Helsing, Channing Tatum per il reboot Universal Anche Van Helsing torna al cinema con i mostri Universal. In attesa che Quentin Tarantino si pronunci sul suo annunciato film su Charles Manson, teoricamente da realizzare con la Weinstein Company, ecco arrivare le prime ripercussioni pratiche dopo l'esplosione dello scandalo sessuale legato ad Harvey, co-fondatore della società licenziato 10 giorni fa.

Channing Tatum ha infatti annunciato via Facebook dall'aver rinunciato alla traposizione cinematografica di Perdonami, Leonard Peacock, romanzo di Matthew Quick edito in Italia da Salani e pronto a diventare cinema grazie alla Weinstein. Ma senza Tatum, che era pronto a debuttare in qualità di regista.

Le donne coraggiose che hanno detto la loro verità su Harvey Weinstein sono delle eroine. Stanno sollevando dei mattoni pesantissimi per costruire il mondo giusto e onesto in cui tutti noi meritiamo di vivere. L'unico mio progetto in sviluppo con la Weinstein Company è quello tratto dal libro di Matthew Quick Forgive Me, Leonard Peacock ed è la storia di un ragazzo la cui vita è stata rovinata dall'abuso sessuale. Non verrà più portato avanti. Questa è un'occasione enorme per un reale cambiamento positivo in cui ci dobbiamo impegnare con orgoglio. La verità è venuta fuori. Dobbiamo finire ciò che le nostre incredibili colleghe hanno iniziato per eliminare una volta per tutte l'abuso sessuale da questa industria creativa.

Questa la trama del romanzo, ad oggi di fatto cestinato: