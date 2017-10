Halloween: John Carpenter ha scritto l'iconico tema musicale del film in un'ora

Di Pietro Ferraro sabato 21 ottobre 2017

John Carpenter racconta di aver scritto il tema musicale del suo cult "Halloween" in un'ora.

Halloween di John Carpenter è più che un film horror, è una delle opere cinematografiche più influenti di sempre che ci ha anche regalato uno dei pezzi musicali più iconici di tutti i tempi. Il tema musicale di Halloween ha fruito della medesima semplicità ed avuto il medesimo impatto del tema musicale scritto da John Williams per Lo squalo, un pezzo iconico quanto il film stesso. Nonostante ciò John Carpenter ha recentemente rivelato che il tema musicale di Halloween è stato scritto in un'ora. Proprio così fan del genere horror, uno dei brani più iconici di sempre è stato "partorito" in 60 minuti.

Carpenter è attualmente impegnato nella promozione di "John Carpenter Anthology: Movie Themes 1974-1998", una raccolta di temi musicali rimasterizzati di 13 dei suoi film classici. Durante un'intervista con il sito Consequenze of Sound il regista ha parlato in modo approfondito del suo lavoro su ciascuno dei film rappresentati nell'album, e tra una traccia e l'altra a Carpenter è stato chiesto se stesse realmente musicando il nuovo film di Halloween che sarà realizzato con un budget molto contenuto come è abitudine dei film prodotti da Blumhouse. Discutendo sui vincoli di tempo che avrà per musicare il nuovo film, il regista ha rivelato che non ci saranno problemi poichè il tema per Halloween è stato scritto in una finestra di tempo sorprendentemente ristretta.

Per Assault e Halloween sono andato in studio e a seconda di quanto tempo avevo avrei fatto tot pezzi. Per Assault, avevo un giorno, per Halloween avevo tre giorni...non per il tema, per l'intera colonna sonora, quel tema è stato fatto in un'ora e siamo passati oltre.

È veramente notevole che qualcosa di così efficace e radicato nell'immaginario sia stato realizzato in un così breve lasso di tempo. E' molto probabile che nel reboot di Halloween, che arriverà nei cinema il prossimo anno, potremo ascoltare una nuova versione dell'iconico tema musicale. John Carpenter ha recentemente rivelato che musicherà il nuovo Halloween per la gioia dei fan. Questo particolare film di Halloween ignorerà ogni sequel realizzato sinora, tra cui Halloween II - Il signore della morte, film del 1981 in cui Carpenter era ancora pienamente coinvolto in veste di sceneggiatore e produttore. Carpenter ha parlato del suo lavoro in quel primo sequel che il regista non ricorda con tanto piacere.

Beh, è ​​stato difficile scriverlo, non pensavo che ci fosse ancora una storia dopo la prima, e dovevo trovare una storia, quindi ho preso una confezione da 6 di birra e mi sono seduto alla macchina da scrivere ogni sera. Insomma era orribile, era pessimo, non sono davvero un fan dei sequel, ma che diavolo mi pagano, mi davano dei soldi, quindi non potevo farne a meno.

Questo può sembrare un approccio poco "artistico" e piuttosto cinico, ma il lavoro di John Carpenter parla da sé, così come la sua schiettezza nel dire sempre quello che pensa senza paura di essere giudicato. Il nuovo Halloween di David Gordon Green è previsto nelle sale per il 19 ottobre 2018.