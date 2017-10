Indiana Jones eletto il più grande personaggio cinematografico di sempre

Di Pietro Ferraro sabato 21 ottobre 2017

I lettori di Total Film Magazine hanno votato Indiana Jones come il più grande personaggio cinematografico di sempre

Il cinema ha creato una lunga lista di personaggi entrati nell'immaginario collettivo e nella storia del cinema, ma quando è stato necessario eleggerne uno a rappresentanza di quell'immaginario filmico, un recente sondaggio condotto da Total Film Magazine ha eletto l'avventuriero Indiana Jones di Harrison Ford il più grande personaggio cinematografico di tutti i tempi.

Il sondaggio presenta anche un altro personaggio iconico di Harrison Ford, si proprio l'eroica canaglia Han Solo piazzatosi al terzo posto. Il secondo posto è di uno dei supereroi più iconici di sempre, Batman, mentre il personaggio femminile della lista è la Ellen Ripley di Sigourney Weaver della saga Alien che si è accaparrata un ripettabilissimo quarto posto considerando i nomi che hanno conquistato il podio. Chiude la top 5 l'iconica spia dell'MI6 James Bond, come per Batman nessun specifico attore che ha interpretato Bond è stato citato, ma solo il personaggio in generale.

Il commento sul sondaggio di Matt Maytum editor di Total Film.

Grandi personaggi fanno grandi i film. E' così semplice. Ci è sembrato il momento di lanciare un altro sondaggio per scoprire chi è considerato il più grande personaggio cinematografico di tutti i tempi. È stato affascinante vedere quali star dei film sono popolari da sempre, così come i nuovi franchise dominanti che stanno modellando lo scenario cinematografico e le classiche icone cinematografiche che sono ancora venerate e rispettate. Speriamo che l'elenco ispiri nei nostri lettori la stessa discussione animata che abbiamo avuto nei nostri uffici.

Il sondaggio di Total Film è stato condotto su 8.000 appassionati di cinema che ha portato ad una lista totale di 100 personaggi. Harrison Ford ha interpretato per la prima volta l'iconico Indiana Jones in I predatori dell'arca perduta da allora ha ripreso il ruolo altre tre volte, con Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l'ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Tuttavia anche se quest'ultimo film non è stato molto apprezzato, il sottoscritto lo ha trovato pessimo, non lo si può certo imputare necessariamente a Indiana Jones. Harrison Ford si è ritrovato solo in film mediocre, infarcito di CG e a tratti surreale (su tutto la scena del frigo e gli alieni del finale). Un quinto film è attualmente in sviluppo, con il ritorno di Ford con cappello e frusta e del regista Steven Spielberg alla regia, speriamo riescano a fare quello che JJ Abrams ha fatto con Star Wars.

Il resto della top 10 è completata da Robert De Niro e il suo anti-eroe Travis Bickle di Taxi Driver (6°), l'Hannibal Lecter di Sir Anthony Hopkins in Il silenzio degli innocenti (8°), il Gandalf di Sir Ian McKellen nelle trilogia Il signore degli anelli e Lo Hobbit (8°). Chudono la classifica il nono posto dell'arcinemico di Batman, il Joker, senza alcun attore specifico citato, ma non possiamo che immaginare sia il Joker di Heath Ledger e il decimo posto dell'amata Principessa Leia, interpretata dalla compianta Carrie Fisher.

Total Film's Top 10 Greatest Movie Characters



1. Indiana Jones

2. Batman

3. Han Solo

4. Ellen Ripley

5. James Bond

6. Travis Bickle

7. Hannibal Lecter

8. Gandalf

9. Il Joker

10. Principessa Leia