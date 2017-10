Brutti e Cattivi: la colonna sonora del film di Cosimo Gomez

Di Pietro Ferraro sabato 21 ottobre 2017

"Brutti e Cattivi" ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film firmata dai piemontesi "The Sweet Life Society" con Paolo Vivaldi.

Ha debuttato nei cinema italiani Brutti e Cattivi, la dark-comedy che segna l'esordio alla regia di Cosimo Gomez supportato da un cast che include Claudio Santamaria (Lo chiamavano Jeeg Robot), Marco D'Amore (la serie tv Gomorra) e Sara Serraiocco (Non è un paese per giovani).

La colonna sonora del film è firmata dai piemontesi The Sweet Life Society, la band guidata da Gabriele Concas e Matteo Marini, uno dei pochi esempi di musica italiana da esportazione che ha suonato nei più famosi festival inglesi, Glastonbury, Eurosonic, Bestival, Lovebox, Wilderness, Latitude Boomtown.

Alla colonna sonora ha collaborato anche il compositore Paolo Vivaldi, tra i suoi crediti ricordiamo musiche per La bella società (2010), il biopic su Franco Califano Non escludo il ritorno (2014) e più recentemente il dramma Il contagio (2017) e il noir Il permesso - 48 ore fuori (2017).

Incluso nella colonna sonora anche il brano “Taggato dal Signore”, composta dallo stesso regista del film Cosimo Gomez.

Da anni Gabriele Concas e Matteo Marini, oltre a girare l’Europa, gli Stati Uniti e il Canada con i loro concerti, sono attivi nel campo della produzione musicale con esperienze che vanno dal cinema, al teatro, alla pubblicità. Nel 2013 i "The Sweet Life Society" firmano con Warner Music Group l’uscita del loro primo album, "Swing Circus", che vede la luce nell’estate 2014. Nel maggio 2014 portano il loro suono in tour negli Stati Uniti e in Canada con uno speciale progetto audiovisivo. L’uscita del loro prossimo album è invece prevista per l’inizio del 2018.

TRACK LISTINGS:

1. Ugly Nasty People - The Sweet Life Society

2. Taggato dal signore - The Sweet Life Society

3. You Know Why - The Sweet Life SocietY

4. Breakbeats Arm - The Sweet Life SocietY

5. Kalatrava - The Sweet Life Society

6. Southern Rome - Paolo Vivaldi

7. Halleluja Halloween - The Sweet Life Society

8. Borush Song - Paolo Vivaldi

9. Mulinello - Simoncino

10. A Vida Vai Rolar - Paolo Vivaldi

11. Freak Circus - Paolo Vivaldi

12. Swiss White - The Sweet Life Society

13. Perla's Children - Paolo Vivaldi

14. Perla's Prophecy - Paolo Vivaldi

15. Your Soul Won't Bear This Spare My Life - Paolo Vivaldi

16 Duck Hunt - Paolo Vivaldi

17. Kill Them with No Torture - Paolo Vivaldi

18. Dancer with No Arms - Paolo Vivaldi

19. Mami Wata - The Sweet Life Society

20. 10 Months - The Sweet Life Society

21. Tell Me da Truth - The Sweet Life Society

22. Dumpster - The Sweet Life Society

23. Jingle Bells - Cluster

24. We Shall Overcome - Cluster