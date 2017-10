Phantom Thread: ecco la sinossi del prossimo film di Paul Thomas Anderson, trailer imminente

Di Antonio Maria Abate sabato 21 ottobre 2017

L'aura di mistero attorno all'ultimo lavoro di Paul Thomas Anderson è venuta meno. Dopo il titolo, ecco la sinossi di Phantom Thread, cui presumibilmente seguirà nei prossimi giorni il primo trailer del film

Uno dei film più attesi dell'anno, Phantom Thread di Paul Thomas Anderson, dopo il titolo adesso ha pure una sinossi ufficiale (via Playlist). Tenuto in gran segreto, del film finora sono trapelate per lo più notizie di contorno, per quanto rilevanti; per esempio, che si tratta del primo film in cui il regista si cimenta anche come direttore della fotografia, nonché del fatto che sarà anche l'ultimo film di Daniel Day-Lewis, il quale, dopo Phantom Thread, pare abbandonerà la recitazione. Tra l'altro, il trailer del film è già passato sotto il vaglio del rating, il che significa che ogni momento è buono per essere pubblicato. Ma ecco a voi la sinossi.

Anni '50. Ambientato nella Londra glamour del dopoguerra, il rinomato sarto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) e sua sorella Cyril (Lesley Manville) si trovano nell’epicentro della moda britannica, vestendo reali, stelle del cinema, ereditiere, esponenti dell’alta società, debuttanti e dame col distinguibile stile della Casa di Woodcock. Le donne vanno e vengono nella vita di Woodcock, offrendo allo scapolo incallito ispirazione e compagnia, finché non incappa nella giovane, determinata Alma (Vicky Krieps), la quale presto diventa una figura fissa nella sua vita, sia come musa che come amante. Un tempo compassato ed organizzato, Woodcock si ritrova con la propria vita, accuratamente fatta su misura, distrutta dall’amore. Con il suo ultimo film Paul Thomas Anderson dipinge un illuminante ritratto di un artista nel suo percorso creativo, nonché delle donne che consentono al suo mondo di continuare a girare. Phantom Thread è l’ottavo film di Paul Thomas Anderson, oltre che la sua seconda collaborazione con Daniel Day-Lewis.

Non più perciò il generico «anni '50» con cui il film è stato portato sinora. È vero, sapevamo pure che avesse a che fare col mondo della moda, ma a questo punto c'è poco spazio per la fantasia. Phantom Thread uscirà nelle sale statunitensi a Natale, ossia il 25 dicembre di quest'anno. Quanto a noi, beh, nulla è ancora trapelato. Nel Regno Unito, per dirne uno, il film uscirà 2 febbraio 2018. Non sarebbe malvagio averlo nelle nostre sale per quel periodo.