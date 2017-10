Justice League 2, Dc e Warner già al lavoro sulla sceneggiatura

Tra meno di un mese Justice League sarà finalmente al cinema, ma nell'attesa in casa Warner/Dc si guarda già con fiducia al capitolo 2. A rivelare l'ovvio J.K. Simmons, pronto a fare il suo esordio nell'Universo DC nei panni di James Gordon, intervistato da Total Film.

"Gordon indossa un impermeabile in ogni scena quindi non so se si vedrà il mio fisico pompato, soprattutto accanto a Batman! Ma questo è il primo Justice League di tanti, si spera! Stanno già lavorando alla sceneggiatura di The Batman e del sequel di Justice League".