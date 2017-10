Star Wars 8: un trailer internazionale rivela spoiler su Luke e Snoke?

Di Pietro Ferraro domenica 22 ottobre 2017

Un trailer cinese potrebbe includere sottotitoli potenzialmente rivelatori su Snoke e Luke.

Con chi stanno parlando Snoke e Luke nel nuovo trailer di Star Wars: GlI Ultimi Jedi? Un versione internazionale dell'ultimo trailer di Star Wars 8 fornita di sottotitoli taiwanesi ha generato nuove ipotesi che opotrebbero far luce sul montaggio potenzialmente fuorviante che sarebbe stato architettato dal regista Rian Johnson, un abile gioco di specchi tra voci fuori campo e artificiosi campi-controcampi creati ad hoc. Nel trailer sembra che Snoke stia parlando con Kylo Ren nella voce fuori campo all'inizio del trailer, ma alcuni utenti di Reddit non sono d'accordo.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - cosa ha svelato il nuovo trailer di Star Wars 8? Analizziamo il nuovo trailer di "Star Wars 8" e lo scioccante colpo di scena che sembra preannunciare.

Secondo il redditor Sleeping-Aran, i sottotitoli taiwanesi potrebbero indicare che la voce di Snoke che afferma "Quando ti ho trovato" non è in realtà diretta a Kylo Ren. Tutto è nel "tu", che è specifico per il genere nei taiwanesi. In questo caso al "tu" viene data la sua forma femminile, il che implica che Snoke starebbe parlando con Rey. Molti fan di Star Wars sono giunti a questa conclusione a causa del montaggio potenzialmente ingannevole utilizzato all'interno del trailer, e questa potrebbe essere la risposta definitiva che i fan stavano cercando.

Nel post viene fatto notare che vicino alla fine del trailer, quando Snoke dice "Adempi il tuo destino", il "tu" si riferirebbe ad un "tu" al maschile, il che significa che Snoke in questo caso potrebbe parlare con un maschio. Quando Luke Skywalker dice: "Questa storia non andrà come tu pensi", era stato precedentemente pensato che stesse parlando con Rey, ma le nuove traduzioni indicano che Luke sta usando il "tu" al maschile, che indica che potrebbe parlare a Kylo Ren o ad un altro personaggio maschile. Come per tutte le cose prese da Reddit o da qualsiasi altra fonte non ufficiale, è importante prendere queste informazioni con le pinze. Ma se Kylo Ren stesse parlando con il maestro Jedi Luke Skywalker di adempiere il suo destino come deciso da Darth Vader e l'Imperatore in Il ritorno dello Jedi? Prima che un edificio crolli su di lui, portando a quella scena dove vediamo la mano metallica di Luke uscire dalle macerie? Certo potrebbe essere.

Ora, questo potrebbe invece semplicemente essere un errore e non c'è alcuna garanzia che i sottotitoli taiwanesi, con il doppiaggio presentato in cinese tradizionale, siano stati creati con qualsiasi input ufficiale da Lucasfilm. Le cose potrebbero sicuramente perdersi nella traduzione. Come dice il post su Reddit, il simbolo che è "utilizzato principalmente per il maschile" può anche essere considerato neutrale per entrambi i sessi, per cui è possibile che i traduttori lo utilizzino per coprire le vere interazioni su schermo fino al debutto del film.

Ancora una volta, Lucasfilm sembra stia disseminando indizi significativi allo scopo di fuorviare e giocare con tutte le teorie di Star Wars attualmente in ballo. Ma se la traduzione taiwanese fosse affidabile potrebbe avere alcune implicazioni importanti per Rey e i suoi poteri e per una potenziale alleanza tra Luke Skywalker e Kylo Ren.