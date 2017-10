Il ragazzo che catturò il vento, esordio alla regia per Chiwetel Ejiofor

Di Federico Boni domenica 22 ottobre 2017

Riprese iniziate in Malawi per l'adattamento cinematografico de Il romanzo Il ragazzo che catturò il vento.

Chiwetel Ejiofor sarà il protagonista, lo sceneggiatore, il produttore e il regista dell'adattamento cinematografico di The Boy Who Harnessed the Wind, romanzo scritto da William Kamkwamba e Bryan Mealer edito in Italia da Rizzoli con il titolo Il ragazzo che catturò il vento. Riprese partite in Malawi, con Ejiofor all'esordio in cabina di regia.

Protagonista William, che a sei anni scampa a una maledizione e a quindici vuole diventare ingegnere: gli piace studiare, quasi quanto andare a caccia e in giro per la foresta con l'amico Gilbert. Ma nel Malawi, dove è nato, l'istruzione è un lusso, la tecnologia è una forma inaffidabile di stregoneria, e comunque prima viene il lavoro nei campi, la lotta quotidiana per sopravvivere. Quando il villaggio viene colpito dall'ennesima carestia, William conosce la fame più nera; e mentre lottano per sfamare le bocche di casa, i genitori non possono più permettersi una retta di 80 dollari all'anno né un figlio improduttivo. Il ragazzo sa che per tornare sui libri deve risolvere nientemeno che l'emergenza principale del Paese: la siccità. Ebbene, le uniche cose che non mancano mai nel Malawi sono il vento e i rifiuti? Armato di un mucchietto di vecchi manuali, di una mezza bicicletta, ingranaggi di trattore e pezzi di metallo raccolti in una discarica, William si impegnerà per realizzare la sua personale magia: imbrigliare la forza del vento e trasformarla in luce, acqua, vita.

Ad indossare gli abiti del giovane protagonista Maxwell Simba, con Ejiofor in quelli del padre Trywell. A completare il cast Lily Banda, Noma Dumezweni, Aissa Maiga, Joseph Marcell e Lemogang Tsipa.

