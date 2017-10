Once Upon a Time at Christmas: trailer e poster del film horror natalizio di Paul Tanter

Di Pietro Ferraro lunedì 23 ottobre 2017

Once Upon a Time at Christmas: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Paul Tanter nei cinema americani dal 12 dicembre 2017.

Halloween si avvicina e le festività natalizie sono proprio dietro l'angolo, il che significa che un film horror a tema natalizio non ci sta male. Quello che vi proponiamo oggi s'intitola Once Upon a Time at Christmas e vede protagonisti un Babbo Natale serial killer e una partner altrettanto psicopatica impegnati a seminare cadaveri in stile Joker & Harley Quinn.

La storia di Once Upon a Time at Christmas si svolge a nord dello stato di New York durante le festività natalizie e segue le efferate gesta di Mr. and Mrs. Claus giunti in città con una sacco pieno di terrore e follia omicida.



Fai la conoscenza di Santa e Mrs Claus: lui è un tizio con un occhio solo, lei una bionda tutta curve. Questa coppia di serial killer terrorizza le festività in una città del nord di New York con una serie di orribili omicidi. Le vittime appaiono casuali: un Babbo Natale di un centro commerciale, una giovane coppia appartata, una famiglia innocente. La liceale Jennifer e lo scaltro poliziotto Sam cominciano a svelare il modello sinistro che si cela dietro le uccisioni. Riusciranno a fermare gli omicidi prima che arrivi Natale e non ci sia più nessuno a festeggiare?

Diretto da Paul Tanter (Living Dead, Mad World) e scritto da Christopher Jolley, il film uscirà negli States direttamente il Blu-ray, DVD e VOD il 12 dicembre, giusto in tempo per la feste di Natale.