Death Race 4: trailer del sequel con Danny Glover e Danny Trejo

Di Pietro Ferraro lunedì 23 ottobre 2017

Death Race 4: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Don Michael Paul con Zach McGowan, Danny Glover e Danny Trejo.

Universal Pictures Home Entertainment ha reso disponibile un trailer di Death Race: Beyond Anarchy il sequel d'azione diretto da Don Michael Paul in uscita negli Staes direttamente in Blu-ray, DVD, Digital e On Demand il 30 gennaio 2018. Il nuovo capitolo del franchise action Death Race, una produzione originale di Universal 1440 Entertainment, porta i fan ancora su pista per la gara automobilistica più brutale, sanguìnosa ed esplosiva di sempre.

I nuovi arrivati del franchise Zach McGowan (Black Sails) e Danny Glover (Arma letale) si uniscono agli amati volti familiari di Death Race, Danny Trejo (Machete) e Fred Koehler (American Horror Story). Il cast di Death Race: Beyond Anarchy è completato da Christine Marzano (L'eccezione alla regola), Terence Maynard (Edge of Tomorrow) e Velislav Pavlov (I Mercenari 2).

In Death Race: Beyond Anarchy Danny Trejo torna come lo spietato bookmaker Goldberg. Dopo un fallito attentato contro il detenuto e leggendario pilota Frankenstein, lo specialista in operazioni segrete Connor Gibson (McGowan) s'infiltra in una super-prigione federale di massima sicurezza con un solo obiettivo, partecipare all'immorale e illegale Death Race e arrivare a Frankenstein. Connor può contare sull'aiuto di Baltimore Bob (Glover) e Lists (Koehler), e inaspettatamente s'innamora di una bellissima barista, Jane (Marzano). Connor dovrà combattere per più della sua vita in questo mondo brutale senza legge, senza regole e senza paura.

Insieme a questo quarto film è stato annunciato un cofanetto che raccoglie tutti i film della serie con un cast all-star tra cui Jason Statham, Danny Glover, Tyrese Gibson, Danny Trejo, Ving Rhames e Zach McGowan.





Death Race è uno sport brutale di corse automobilistiche, dove criminali incalliti e navigatori da urlo guidano per sopravvivere o morire provandoci. Infarciti di incredibili stunt e scene di combattimento brutali, preparatevi ad una maratona non-stop di emozioni ad alta velocità che vi lasceranno inchiodati alla poltrona! La raccolta comprende Death Race, Death Race 2, Death Race 3 - Inferno e Death Race: Beyond Anarchy.