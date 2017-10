Justice League: nuova action figure dell'Aquaman di Jason Momoa

Ho Toys annuncia una nuova action-doll per l'imminente film sulla Justice League, stavolta è il turno dell'Aquaman di Jason Momoa.

Justice League è senza alcun dubbio uno dei film più attesi dell'anno, il prossimo 16 novembre sapremo se Zack Snyder (con il supporto di Joss Whedon) ha aggiustato il tiro dopo il controverso Batman v Superman e soprattutto se l'Universo Esteso DC decollerà definitivamente dopo il notevole film in solitaria di Wonder Woman.

Del team della Justice League il personaggio più "rivisitato" è senza alcun dubbio l'Aquaman del nerboruto Jason Momoa, un restyling completo rispetto all'Arthur Curry della Justice League dei fumetti, che si presentava biondo con uno sgargiante costume verde e arancione e con più di qualche problema ad integrarsi all'interno del team e con la popolazione umana più in generale, l'Aquaman dei primi fumetti non è un duro come quello cinematografico che è più somigliante ad un possente tritone e più vicino alla versione "The New 52". Per quanto riguarda l'evoluzione del personaggio la versione post Crisi sulle Terre infinite, quella a cui pare farà riferimento l'Aquaman cinematografico, presenta una rilettura delle sue origini.

Aquaman, erede del Trono di Atlantide, ha fatto un breve apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice e prima di apparire nel suo primo film in solitaria diretto da James Wan, il prossimo 16 novembre condividerà lo schermo con Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg e un redivivo Superman per salvare il pianeta da una nuova apocalittica minaccia aliena.

Hot Toys ha annunciato una nuova action-doll in scala 1/6 (33 cm di altezza per oltre 30 punti di articolazione) che ritrae il nuovo Aquaman di Jason Momoa con tridente e armatura atlantidea (oro e bronzo) così come apparirà in Justice League. Come accessori bonus la figure dispone di una Scatola Madre atlantidea e un set di mani intercambiabili per le diverse prese/pose.

