Halloween: 10 costumi da film horror

Di Pietro Ferraro lunedì 23 ottobre 2017

Halloween si avvicina e Blogo vi propone 10 costumi ispirati a film horror.

Ancora una speciale classifica horror aspettando Halloween, dopo le maschere a seguire abbiamo stilato una lista di 10 costumi di grande impatto, tutti ispirati a film horror e tutti reperibili in Italia.

Dal nuovo Pennywise dell'horror IT alla suora demoniaca Valak della serie The Conjuring, passando per classici come L'esorcista e La bambola assassina e cult per intenditori come Killer Klowns from Outer Space e Donnie Darko.

Pennywise / IT (2017)

L'horror IT è appena uscito nei cinema sbancando il box-office italiano e quindi apriamo questa nostra lista proprio con il costume del nuovo Pennywise di Bill Skarsgard, ormai icona horror indiscutibile e nuovo spauracchio da grande schermo.

Trovate il costume di Pennywise su Amazon e una versione deluxe QUI.





Suora Valak / The Conjuring 2

Dopo la bambola Annabelle il franchise The Conjuring ha regalato ai fan del genere horror un altro personaggio da brividi, la demoniaca suora Valak apparsa in The Conjuring - Il caso Enfield e l'anno prossimo protagonista assoluta dello spin-off The Nun. Il costume che vi proponiamo non è completo di maschera quindi a seguire trovate un tutorial per creare il make-up della demoniaca suora.

Trovate il costume della suora Valak sul sito Funidelia.





Peyton Westlake / Darkman

Sicuramente i fan di Sam Raimi ricorderanno l'anti-eroe Darkman interpretato da Liam Neeson, uno scienziato dato per morto dopo un sabotaggio del suo laboratorio che diventa un vendicatore mascherato dal volto orribilmente deturpato. Il costume che vi proponiamo è composto da due pezzi acquistabili separatemente, la tunica nera con mantella che trovate QUI, e naturalmente una maschera in lattice che trovate QUI e che ripropone il volto deturpato di Peyton Westlake a cui potete aggiungere delle fasciature per riproporre l'esatto look del film.





Bambola Annabelle / Annabelle

Dopo un primo film in solitaria non pienamente convincente, con Annabelle 2: Creation la bambola demoniaca del franchise The Conjuring ha fatto faville e quindi ecco l'immancabile costume di Halloween completo di abito, parrucca e maschera che riproduce le inquietanti fattezze di Annabelle inclusi enormi occhi vitrei. Per i più creativi a seguire trovate anche un tutorial per creare il volto di Annabelle con l'ausilio di make-up.

Trovate il costume di Annabelle su Amazon e in alternativa su Funidelia.





Chucky / La bambola assassina

Se siete alla ricerca di un classico personaggio horror anni '80 chi meglio del demoniaco Chucky? Questo costume presenta una versione deturpata e piena di cicatrici del volto dell'iconica Bambola assassina, ma la sua tutina "Good Guy" e quella maglia a righe sono inconfondibili e Chucky sembra appena uscito da un negozio di giocattoli (a seguire trovate anche un tutorial per creare con il trucco il volto di Chucky).

Trovate il costume di Chucky su Amazon e in una versione alternativa su Funidelia.





Regan / L'esorcista

Un evergreen per quanto riguarda l'horror e forse il personaggio "posseduto" più celebre della storia del cinema. Grazie ad una maschera terrificante (la trovate QUI) di sicuro effetto ispirata al classico L'esorcista, il costume presenta una Regan in camicia da notte pronta a terrorizzare milioni di spettatori entrando nella storia del cinema horror.

Trovate il costume de L'esorcista su Amazon e in alternativa su Funidelia.





Billy il Pupazzo / Saw

Nei film della saga horror Saw, una delle"incarnazioni" del serial killer Jigsaw è Billy il pupazzo, utilizzato comunicare alle vittime designate le "Regole del gioco". Il costume che andiamo a proporvi è un completo con maschera che porta Billy a dimensioni piuttosto inquietanti che rendono le fattezze del pupazzo di John Kramer decisamente più minacciose.

Trovate il costume di Bill il pupazzo di Saw su Amazon e in alternativa su Funidelia.





Coniglio Frank / Donnie Darko

Il cult Donnie Darko era contrassegnato dall'inquietante apparizione di Frank, un amico immaginario del protagonista che appare nei sogni di Donnie come un uomo che indossa un costume da Coniglio nero dal grottesco aspetto demoniaco. Il costume di Frank è di fatto diventato parte di un immaginario horror che ha contaminato il cult di Richard Kelly e forse uno degli elementi visivi più d'impatto del film.

Trovate il costume del coniglio Frank su Amazon.





Evil Ash / L'armata delle tenebre

La trilogia Evil Dead ha creato un immaginario horror a base di demoni lovecraftiani, libri maledetti e l'icona horror Ash interpretata da Bruce Campbell. Il costume che andiamo a proporvi ripropone l'Ash malvagio del classico L'armata delle tenebre generato da una vera e propria scissione della personalità del nostro eroe per forza.

Trovate il costume di Evil Ash su Amazon e i alternativa su eBay.





Slim Klown / Killer Klowns from the Outer Space

Killer Klowns from the Outer Space è un surreale gioiellino anni '80 irresistibile mix di commedia e horror. Esordio alla regia dei fratelli Chiodo (Critters) il film presenta i clown più grotteschi mai visti sul grande schermo. Il costume che vi presentiamo ritrae "Slim Klown", uno dei tre clown alieni principali con maschera (acquistabile QUI) e costume (Lo trovate QUI) davvero strepitosi e di grande impatto.