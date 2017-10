Justice League: il trailer parodia con cani "Pupstice League"

Di Pietro Ferraro lunedì 23 ottobre 2017

E se la Justice League fosse composta da eroici supercani in lotta contro uno spaventoso aspirapolvere malvagio?

La Pupstice League entra in azione per liberare il mondo dagli aspirapolveri nel nuovo esilarante video parodia di Justice League. La tempistica è giusta per il nuovo video con supercani, dal momento che Justice League sarà nei cinema italiani tra meno di un mese.

Il video di Pupstice League è stato creato e realizzato dal canale YouTube Loot Crate Studios per promuovere le loro offerte di novembre. Il video include un carlino nero come Batman, un collie come Wonder Woman, un bulldog come Aquaman, un cane bassotto come Flash, un secondo carlino come Alfred, e un terrier come Cyborg. Questi cuccioli devono unirsi contro una minaccia malvagia di stampo tecnologico...l'aspirapolvere. Ma questo trailer offre anche qualcosa che Justice League non ha ancora svelato, il ritorno di Superman.

Il trailer non è un rifacimento di uno dei trailer originali di Justice League, ma presenta un dialogo del Batman di Ben Affleck e alcuni degli effetti sonori del film. Inoltre Pupstice League introduce ciascun eroe in solitaria prima di vederli insieme in battaglia contro il malvagio aspirapolvere. Dimentica Steppenwolf, tutti sanno che il nemico mortale di un cane è soprattutto l'odiato l'aspiratore e qui lo vediamo in tutta la sua gloriosa malvagità.

La Pupstice League dispone di un cast di voci di alto profilo. Ross Marquand (The Walking Dead) intepreta l'adorabile Batcarlino, mentre Stephen Kramer Glickman (Big Time Rush, Cicogne in missione) interpreta quattro dei cuccioli eroici, tra cui Aquadog, Cybork, Alfred e Superbub. Todd Haberkorn (Voltron: Legendary Defender, Dragon Ball Z) doppia The Fluff, mentre Michele Specht (Dynasty Warriors, Star Trek Continues) presta al voce a Wonderpup. Il proprietario dei cani è interpretato da Jennifer Wenger. Pupstice League è diretto dal regista Julian Higgins (Deadpool: The Musical) e scritto da Higgins con il co-sceneggiatore Stephen Kramer Glickman.

Justice League debutta nei cinema italiani il 16 novembre.