Judy, Renee Zellweger sarà Judy Garland al cinema

Di Federico Boni lunedì 23 ottobre 2017

Renee Zellweger indosserà gli abiti di una stanca Judy Garland in Judy, biopic in sala nel 2019.

A quasi 50 anni dalla morte, la divina Judy Garland tornerà in vita grazie a Judy, biopic firmato Pathé e Calamity Films che andrà incontro alle riprese nel mese di febbraio. Renee Zellweger, vincitrice di un Oscar con Ritorno a Cold Mountain, interpreterà la diva de Il Mago di Oz, con il regista teatrale Rupert Goold dietro la macchian da presa, Tom Edge (The Crown) allo script e David Livingstone (Pride) in produzione.

Il film sarà ambientato nel 1968, ovvero ad un anno dalla morte della Garland, madre di Liza Minnelli, avuta col regista Vincente Minnelli. In quel 1968 Judy sbarcò a Londra per tenere una serie di concerti sold out. Ma sarà la sua fragilità a prendere il sopravvento, dopo aver recitato per 45 dei suoi 47 anni. Esaurita, la Garland è ossessionata dai ricordi di un'infanzia mai vissuta e si aggrappa al desiderio di poter tornare a casa dai suoi figli. Caratterizzato da alcune delle sue più celebri canzoni, il film celebrerà la voce, la capacità d'amare e il talento di una donna morta prematuramente all'età di 47 anni, causa abuso di barbiturici.

5 mariti, 3 figli e circa 40 film girati, Judy vinse l'Oscar giovanile nel 1940 all'età di diciott'anni, per poi strappare altre due nomination: la prima nel 1955 con È nata una stella di George Cukor (film che le fece vincere un Golden Globe), la seconda nel 1962 con Vincitori e vinti di Stanley Kramer. L'American Film Institute ha inserito la Garland all'ottavo posto tra le più grandi star della storia del cinema. Renee Zellweger sarà in grado di sopportare tale peso?

Fonte: Comingsoon.net