Il Gabbiano di Anton Cechov torna al cinema con Annette Bening protagonista

Di Federico Boni martedì 24 ottobre 2017

Uscirà nel 2018 la nuova versione cinematografica de Il Gabbiano, capolavoro di Anton P- Cechov.

La Sony Pictures Classics ha acquisito i diritti de Il Gabbiano, trasposizione cinematografica del capolavoro di Anton Cechov. A dirigere la pellcola Michael Mayer, con Stephan Karam allo script e Annette Bening, 4 volte candidata agli Oscar, protagonista. Al suo fianco Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Corey Stoll, Brian Dennehy, Mare Winningham, Jon Tenney, Glen Fleshler, Michael Zegen e Billy Howle.

Damma in 4 atti scritto nel 1895 da Čechov e inizialmente travolto da un insuccesso clamoroso, Il Gabbiano è già diventato cinema nel 1968 grazie a Sidney Lumet, con Vanessa Redgrave e Simone Signoret protagonisti. Nel 1977 fu invece Marco Bellocchio, per la tv, a dirigere Giulio Brogi, Laura Betti, Pamela Villoresi e Remo Girone. Il gabbiano è la storia stravagante e divertente di amici e amanti, tutti innamorati della persona sbagliata.

Konstantin aspira a diventare uno scrittore, ma la prima a non avere fiducia in lui e a frustrarlo nelle sue aspirazioni, è sua madre Irina. La donna che ama, Nina, si innamora del carisma e delle parole di Trigorin, uno scrittore di successo che rappresenta per Konstantin tutto ciò a cui aspira e che non riesce ad ottenere. Quale via rimane?

Fonte: Comingsoon.net