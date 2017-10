Nevermoor, Drew Goddard produrrà il romanzo fantasy di Jessica Townsend

Di Federico Boni martedì 24 ottobre 2017

Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow, romanzo fantasy di Jessica Townsend ancora inedito in Italia, sbarcherà anche al cinema.

Uscirà nelle librerie d'America solo ad Halloween, ma nell'attesa Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow, romanzo fantasy di Jessica Townsend, già sa che diverrà cinema. La 20th Century Fox ha trovato l'accordo con Drew Goddard (candidato all'Oscar grazie allo script di The Martian) per adattare il libro, con il regista di Quella casa nel bosco anche produttore.

Protagonista del romanzo la giovane ma maledetta Morrigan Crow, nata durante il vespro, momento più sfortunato in cui venire al mondo. Non a caso la povera Morrigan viene accusata di tutte le disgrazie che si abbattono in città, dalla grandine agli infarti, con una terribile maledizione che incombe su di lei. Alla mezzanotte del suo undicesimo compleanno, infatti, morirà. In attesa del suo triste destino compare un uomo dal nulla, Jupiter North, che la porterà via con sè in una città magica e segreta chiamata Nevermoor. Qui Morrigan scoprirà che per entrare a far parte della prestigiosa Wundrous Society, che vede Jupiter tra gli iscritti, dovrà superare quattro difficili prove grazie a quel talento che crede di non avere. L'alternativa si chiama morte certa, con il ritorno nella sua città natale.

Goddard, sceneggiatore di Cloverfield, Lost e Daredevil per Netflix, è attualmente al lavoro anche sullo spin-off degli X-Men X-Force.

Fonte: Comingsoon.net