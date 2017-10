Dora l'esploratrice, Michael Bay produrrà il live-action

Di Federico Boni martedì 24 ottobre 2017

Cartoon per l'infanzia, Dora l'esploratrice sarà live-action.

Dora l'esploratrice, serie televisiva a cartoni animati per bambini prodotta da Nickelodeon dal 2000 al 2014, diverrà lungometraggio cinematografico. In live-action. A sceneggiare il tutto Nick Stoller, regista di Cattivi vicini e Cattivi vicini 2 nonché sceneggiatore di Yes Man, i Muppet e Zoolander 2. A produrre la pellicola la Paramount Pictures insieme alla Platinum Dunes di Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller.

Protagonista del cartoon, andato avanti per 170 episodi, la piccola Dora, bimba ispanica di sette anni che in ogni episodio s'incammina in un viaggio allo scopo di trovare qualcosa o aiutare qualcuno. Al suo fianco Boots, scimmietta di cinque anni dolce e affettuosa.

E' dal 2015 che si parla di un adattamento Paramount di Dora l'esploratrice, con Tom Wheeler all'epoca incaricato di scrivere la sceneggiatura. Poi non se ne fece nulla, fino ad oggi. Il film, che vedrà Dora trasferirsi in città insieme al cugino Diego, dovrebbe uscire in sala nel 2019,

Fonte: Collider